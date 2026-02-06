AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів

Android Authority/Joe Maring

У Google підтвердили розширення сумісності функцій Quick Share та AirDrop для всіх Android-смартфонів вже у цьому році.





Торік функцію Quick Share в Android зробили сумісною з AirDrop від Apple, однак вона була доступна лише на смартфонах серії Pixel 10. У Google не стали прив’язувати сумісність з AirDrop до системного компонента. Замість цього розширення Quick Share перетворили у повноцінний APK-файл з власною сторінкою у Play Store. Під час виступу на брифінгу в офісі Google у Тайбеї віцепрезидент з розробки платформи Android Ерік Кей підтвердив, що цьогоріч сумісність з AirDrop буде розширена на всі смартфони Android.

“Минулого року ми запустили функцію сумісності AirDrop. У 2026 році ми плануємо розширити її підтримку на набагато більшу кількість пристроїв. Ми витратили багато часу та сил, щоб переконатися, що можемо створити продукт, сумісний не тільки з iPhone, але і з iPad та MacBook. Тепер, коли ми це довели, ми працюємо з нашими партнерами над розширенням його використання на решту екосистеми, і найближчим часом на вас чекають цікаві анонси”, — зазначив Ерік Кей.

У Google поки не називають конкретні пристрої та партнерів. Наразі лише компанія Nothing підтвердила, що працює над інтеграцією цієї функції у свої смартфони. Тим часом у Qualcomm натякнули, що також працюють над підтримкою сумісності з AirDrop у смартфонах з процесорами Snapdragon. Кей також зазначив, що Google працює над спрощенням переходу на Android з iPhone. За його словами, триває робота над спрощенням перенесення даних для тих, хто вирішить перейти з iOS на Android та переконатись, що у них збереглись всі дані з попередньої ОС.





Ми писали, що сумісність з Apple AirDrop ламає Wi-Fi на Pixel 10. Між тим у мережі знайшли сайт Bugs Apple Loves, присвячений багам iOS і macOS, які компанія не виправляє роками. Ентузіасти підрахували, скільки часу й грошей користувачі на цьому втрачають.

Джерело: Android Authority