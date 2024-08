Акторці, яка грає Еббі у «The Last Of Us», найняли охорону — через хейт до персонажа та «фізичну невідповідність» образу з гри

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

У другому сезоні «The Last Of Us» на роль Еббі залучили акторку Кейтлін Дівер, однак цей вибір початково був розкритикований через те, що статура акторки дещо відрізняється від образу, передбаченого сюжетом гри The Last of Us Part II.

Додаткових проблем акторці приніс ще й хейт до самого персонажа, через що Дівер найняли охорону під час знімань.

«Є люди, які щиро ненавидять Еббі, яка насправді є вигаданим персонажем, а не реальною особою. Тому Кейтлін довелось залучити додаткову охорону під час знімань», — розказала колега Дівер по серіалу Ізабела Мерсед (через Screen Runt).

Сама Мерсед грає у серіалі Діну — ще одного персонажа, залученого з гри, і раніше розповідала, що грала в обидві частини The Last of Us усі вихідні, аби відзначитись на кастингу.

Белла Рамзі та Педро Паскаль повертаються до ролей Еллі та Джоела у другому сезоні, тоді як серед новачків, окрім Мерсед та Дівер, можна побачити Янга Мазіно у ролі Джессі. Також свого персонажа Айзека з ігор продублює на телебаченні Джеффрі Райт.

З цікавого: Кейтлін Дівер надзвичайно схожа на Еллі в іграх The Last of Us, і саме її фанати просували на роль, коли з’явилась ідея екранізації у 2010-х роках. Акторка також виконала роль доньки Натана Дрейка в епілозі гри Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» номінували на 24 премії «Еммі» і зрештою він отримав 8 трофеїв. Про те, що шоу подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні торік.

Другий сезон серіалу слідуватиме за сюжетною лінією гри The Last of Us Part 2. Раніше HBO оголосила про нову команду режисерів, яка приєдналася до другого сезону «Останніх з нас» — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів». Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоуранери та виконавчі продюсери шоу.

Точну дату прем’єри другого сезону серіалу «The Last Of Us» ще не оголошували, однак попередньо призначили на 2025 рік.

