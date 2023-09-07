Новини Пристрої 07.09.2023 о 15:22

Акумулятор Oppo Find X Маркуса Браунлі роздувся й нагадав про схожу проблему Samsung

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Відомий блогер Маркус Браунлі опублікував відео з роздутим акумулятором його Oppo Find X й пригадав, що подібна ситуація була притаманна смартфонам іншого бренду.

Останнім часом це перший роздутий акумулятор не від Samsung.

Схоже, що акумулятор розширився настільки, що кришка смартфона сама розкрилася. Це також дозволило Маркусу показати механізм висувної камери (Find X — слайдер), але й пригадати про подібну проблему, яка могла зустрічатися на старих смартфонах Samsung.

Акумулятори в деяких старих смартфонах Samsung можуть “роздуватися” — техноблогер виявив проблему у 8 із 600 телефонів своєї колекції

Тоді спеціалісти виділили дві найімовірніші причини. Перша — бездіяльність смартфона протягом довгого часу — не підходить, бо Браунлі називав цей смартфон своїм. Другий варіант «виробничий брак» звучить реалістичніше. Це могло трапитися, якщо під час виробництва в середину потрапили якісь домішки. Наразі це не стало типовим для телефонів Oppo Find X.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Майже ноунейм – блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Дописи
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя – FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Дописи
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати