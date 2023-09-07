Акумулятор Oppo Find X Маркуса Браунлі роздувся й нагадав про схожу проблему Samsung

Відомий блогер Маркус Браунлі опублікував відео з роздутим акумулятором його Oppo Find X й пригадав, що подібна ситуація була притаманна смартфонам іншого бренду.

Останнім часом це перший роздутий акумулятор не від Samsung.

First non-Samsung battery I’ve had bite the dust in a while pic.twitter.com/T7Q0SQKUDk — Marques Brownlee (@MKBHD) September 6, 2023

Схоже, що акумулятор розширився настільки, що кришка смартфона сама розкрилася. Це також дозволило Маркусу показати механізм висувної камери (Find X — слайдер), але й пригадати про подібну проблему, яка могла зустрічатися на старих смартфонах Samsung.

Тоді спеціалісти виділили дві найімовірніші причини. Перша — бездіяльність смартфона протягом довгого часу — не підходить, бо Браунлі називав цей смартфон своїм. Другий варіант «виробничий брак» звучить реалістичніше. Це могло трапитися, якщо під час виробництва в середину потрапили якісь домішки. Наразі це не стало типовим для телефонів Oppo Find X.