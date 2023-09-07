Alan Wake 2: 11 хвилин геймплею за агента ФБР Сагу

Ресурс IGN опублікував 11-хвилинний геймплейний ролик з гри Alan Wake 2. Це відео присвячене агенту ФБР Сагі Андерсон і демонструє одну з ранніх місій. Загалом події розгортаються в похмурій гнітючій атмосфері.

Нагадаємо, Alan Wake 2 – це survival horror від третьої особи. За сюжетом, через 13 років після зникнення автора бестселерів Алана Вейка в містечку Брайт-Фоллс відбувається низка ритуальних убивств. Агента ФБР Сагу Андерсон відправляють у Брайт-Фоллс для розслідування вбивств, де їй доведеться зіткнутися зі справжнім кошмаром і розібратися в надприродній історії жахів, написаних Вейком. Водночас сам Вейк продовжує спроби вибратися з полону Темної обителі. Гравцям доведеться зіграти за Алана Вейка та Сагу Андерсон у двох паралельних однокористувальних історіях.

Новий ролик демонструє елементи детективної роботи, коли Сага прибуває до невеликого містечка Уотері та проходить через тематичний парк Coffee World. Героїня спілкується із різними NPC, проводить розслідування, вирішує головоломки. Також Сага зустрічається з ворогами та бореться з ними. При цьому вороги виявилися досить живучими – на кожного з них доводиться витратити з десяток набоїв.

Гра Alan Wake 2 вийде 27 жовтня на платформах PlayStation 5, Xbox Series та ПК.