Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів

Alibaba

Китайський техногігант Alibaba випустив нову модель ШІ Qwen-3-Max-Preview з понад трлн параметрів.

Параметри визначають точність моделі ШІ. Однак велика кількість параметрів потребує більших обчислювальних потужностей для їхнього налаштування та більшої кількості енергії.

Наразі модель GPT-4.5 від OpenAI вважається однією з наймасштабніших у світі. Ймовірно, вона включає в себе від 5 до 7 трлн параметрів.

Qwen-3-Max-Preview — текстова модель ШІ, яка перевершила найкращу модель від Alibaba Qwen3-235B-A22B-2507, випущену у липні цього року.

Китайська компанія оприлюднила результати бенчмарків, відповідно до яких, Qwen-3-Max-Preview обійшла Kimi K2 від MoonShot AI, версію Claude Opus 4 від Anthropic без логічного мислення та DeepSeek V3.1 у п’яти тестах. Однак ці результати не були підтверджені в офіційному технічному звіті.

“Qwen3-Max-Preview демонструє суттєвий приріст у загальних можливостях, включно із значним покращенням розуміння китайського та англійського текстів, розумінням складних інструкцій, виконанням суб’єктивних відкритих завдань, багатомовністю та викликом інструментів. Масштабування працює, а офіційний реліз здивує вас ще більше”, — заявляють в Alibaba.

Серія ШІ моделей Qwen дозволила Alibaba посісти перше місце у світі за популярністю серед систем штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. На платформі для розробників з відкритим вихідним кодом Hugging Face ШІ моделі від Alibaba завантажили понад 20 млн разів і створили 100 тис похідних версій.

В Qwen-3-Max-Preview поки не має відкритого вихідного коду, однак сама модель доступна на офіційних каналах. Попередня модель Qwen2.5-Max також не мала відкритого вихідного коду. За словами інженера з ШІ в Alibaba Біньюаня Хуея, невдовзі має з’явитись версія Qwen-3-Max-Preview з логічним мисленням.

Qwen-3-Max-Preview має багаторівневу цінову політику зі ставкою $0,861 за млн вхідних токенів та $3,441 за млн токенів на виході. Це робить цю модель однією з найдорожчих у серії Qwen. Порівняно з нею, версія Qwen3-235B-A22B-2507 без логічного мислення бере $0,287 за млн вхідних токенів та $1,147 за млн вихідних токенів. Нова модель Kimi K2 бере $0,6 за млн вхідних токенів та $2,5 — за млн вихідних.

В Alibaba планують виділити $52 млрд на інфраструктуру для ШІ упродовж наступних трьох років. У ЗМІ також поширилась інформація, що китайський техногігант займається розробкою власного процесора для ШІ, прагнучи знизити залежність від чипів Nvidia.

Джерело: Interesting Engineering