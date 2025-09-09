banner
Новини Технології 09.09.2025 comment views icon

Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів
Alibaba

Китайський техногігант Alibaba випустив нову модель ШІ Qwen-3-Max-Preview з понад трлн параметрів.

Параметри визначають точність моделі ШІ. Однак велика кількість параметрів потребує більших обчислювальних потужностей для їхнього налаштування та більшої кількості енергії.

Наразі модель GPT-4.5 від OpenAI вважається однією з наймасштабніших у світі. Ймовірно, вона включає в себе від 5 до 7 трлн параметрів.

Qwen-3-Max-Preview — текстова модель ШІ, яка перевершила найкращу модель від Alibaba Qwen3-235B-A22B-2507, випущену у липні цього року.

Китайська компанія оприлюднила результати бенчмарків, відповідно до яких, Qwen-3-Max-Preview обійшла Kimi K2 від MoonShot AI, версію Claude Opus 4 від Anthropic без логічного мислення та DeepSeek V3.1 у п’яти тестах. Однак ці результати не були підтверджені в офіційному технічному звіті. 

“Qwen3-Max-Preview демонструє суттєвий приріст у загальних можливостях, включно із значним покращенням розуміння китайського та англійського текстів, розумінням складних інструкцій, виконанням суб’єктивних відкритих завдань, багатомовністю та викликом інструментів. Масштабування працює, а офіційний реліз здивує вас ще більше”, — заявляють в Alibaba. 

Серія ШІ моделей Qwen дозволила Alibaba посісти перше місце у світі за популярністю серед систем штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. На платформі для розробників з відкритим вихідним кодом Hugging Face ШІ моделі від Alibaba завантажили понад 20 млн разів і створили 100 тис похідних версій.

В Qwen-3-Max-Preview поки не має відкритого вихідного коду, однак сама модель доступна на офіційних каналах. Попередня модель  Qwen2.5-Max також не мала відкритого вихідного коду. За словами інженера з ШІ в Alibaba Біньюаня Хуея, невдовзі має з’явитись версія Qwen-3-Max-Preview з логічним мисленням. 

Qwen-3-Max-Preview має багаторівневу цінову політику зі ставкою $0,861 за млн вхідних токенів та $3,441 за млн токенів на виході. Це робить цю модель однією з найдорожчих у серії Qwen. Порівняно з нею, версія Qwen3-235B-A22B-2507 без логічного мислення бере $0,287 за млн вхідних токенів та $1,147 за млн вихідних токенів. Нова модель Kimi K2 бере $0,6 за млн вхідних токенів та $2,5 — за млн вихідних.

В Alibaba планують виділити $52 млрд на інфраструктуру для ШІ упродовж наступних трьох років. У ЗМІ також поширилась інформація, що китайський техногігант займається розробкою власного процесора для ШІ, прагнучи знизити залежність від чипів Nvidia.

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новий ШІ-агент ChatGPT довів, що він «не робот» — система CloudFlare довірилась йому без CAPTCHA
Google DeepMind представляє ШІ Genie 3: створюйте інтерактивні світи
Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Скільки заробляють фахівці ШІ у Microsoft? У мережу потрапила таблиця
IT-компанії платять до $200 000 «стратегічної» премії за досвід у ШІ — навіть новачкам, на шкоду досвідченим інженерам
Chrome, збирайся на спочинок. Perplexity випустила власний ШІ-браузер, OpenAI — на черзі
Жінка заговорила голосом, який втратила 25 років тому: допоміг ШІ та 8 секунд домашнього відео
Привіт, Horizon! Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших
GPT від OpenAI та інші LLM упереджені проти людей — вони обирають контент, створений ШІ
ChatGPT буде обережним з психікою: OpenAI запровадить тайм-аути та розпізнавання стресів
NVIDIA оновила ШІ-помічник G-Assist: більше функцій, швидші відповіді, мінус 40% споживання пам’яті
Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року
"Ми не віримо у work-life balance": бос Cognition пропонує команді піти з 9 зарплатами або працювати 80+ годин на тиждень
Google Flow створив 100 млн відео та отримав нові можливості
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
Psychopathia Machinalis: всі 32 типи "божевілля" ШІ у новому дослідженні
Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя
Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати