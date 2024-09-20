Новини WTF 20.09.2024 о 18:20 comment views icon

«Алло, в мене iPhone!»: Siri тепер пропонує дзвонити колишнім — і ви ніколи не здогадаєтесь чому

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

«Алло, в мене iPhone!»: Siri тепер пропонує дзвонити колишнім — і ви ніколи не здогадаєтесь чому

Днями у соцмережах поширились скриншоти із дивними пропозиціями Siri, яка раптово почала вимагати у власників iPhone подзвонити… колишнім.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

«Тільки що це трапилося зі мною. Ми не спілкувалися, вона живе за сотні миль. Я випадково прийняв пропозицію і мене знудило», — написав один з користувачів у сабредіті r/iPhone.

Подібні повідомлення з’являлись і на інших форумах:

«Я просто тапав свій iPhone 13 Pro Max, і раптово Siri запропонувала мені зв’язатись з колишньою. Річ у тім, що ми зараз не спілкуємося, і подібних пропозицій для інших контактів не було».

Те саме пишуть у запитах до служби підтримки із питаннями — як вимкнути функцію? Однак Apple поки залишила їх без відповіді. 

В чому ж проблема? Річ у тім, що торік Apple додала нову функцію безпеки під назвою «Check In», яка дозволяє сповістити вибрані контакти про те, що ви кудись зрештою прибули. Але одне з оновлень змусило Siri автоматично пропонувати для відмітки випадкових людей, включно із колишніми, тоді як раніше опція активувалась вручну.

Пропозиція Siri для функції «Check In»
Пропозиція Siri для функції «Check In»

Насправді більшість пропозицій виправдані: для чекіну пропонують дружину чи чоловіка, батьків тощо. І здавалось вибір зумовлений частотою спілкування чи перебуванням в екстрених контактах, але ні:

«Моя мама не була моїм екстреним контактом», — сказала репортерка The Verge Кайлі Робінсон в коментарі Business Insider. «Я надсилаю їй повідомлення, але, мабуть, це не найактивніше спілкування?».

Робінсон досі спантеличена тим, чому отримує пропозиції написати мамі повідомлення о 01:30 ночі.

Англійська для початківців від Englishdom.
Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику.
Реєстрація на курс

Насправді вимкнути таку функцію досить просто: достатньо деактивувати «Пропозиції Siri» у Повідомленнях та Картах, однак є мінус, який позбавить вас від інших корисних опцій розумного помічника.

В Україні відкрились передзамовлення на iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max — від 47 499₴ до 90 999₴

Джерело: Business Insider

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати