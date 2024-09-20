«Алло, в мене iPhone!»: Siri тепер пропонує дзвонити колишнім — і ви ніколи не здогадаєтесь чому

Днями у соцмережах поширились скриншоти із дивними пропозиціями Siri, яка раптово почала вимагати у власників iPhone подзвонити… колишнім.
«Тільки що це трапилося зі мною. Ми не спілкувалися, вона живе за сотні миль. Я випадково прийняв пропозицію і мене знудило», — написав один з користувачів у сабредіті r/iPhone.
Подібні повідомлення з’являлись і на інших форумах:
«Я просто тапав свій iPhone 13 Pro Max, і раптово Siri запропонувала мені зв’язатись з колишньою. Річ у тім, що ми зараз не спілкуємося, і подібних пропозицій для інших контактів не було».
Те саме пишуть у запитах до служби підтримки із питаннями — як вимкнути функцію? Однак Apple поки залишила їх без відповіді.
В чому ж проблема? Річ у тім, що торік Apple додала нову функцію безпеки під назвою «Check In», яка дозволяє сповістити вибрані контакти про те, що ви кудись зрештою прибули. Але одне з оновлень змусило Siri автоматично пропонувати для відмітки випадкових людей, включно із колишніми, тоді як раніше опція активувалась вручну.
Насправді більшість пропозицій виправдані: для чекіну пропонують дружину чи чоловіка, батьків тощо. І здавалось вибір зумовлений частотою спілкування чи перебуванням в екстрених контактах, але ні:
«Моя мама не була моїм екстреним контактом», — сказала репортерка The Verge Кайлі Робінсон в коментарі Business Insider. «Я надсилаю їй повідомлення, але, мабуть, це не найактивніше спілкування?».
Робінсон досі спантеличена тим, чому отримує пропозиції написати мамі повідомлення о 01:30 ночі.
Насправді вимкнути таку функцію досить просто: достатньо деактивувати «Пропозиції Siri» у Повідомленнях та Картах, однак є мінус, який позбавить вас від інших корисних опцій розумного помічника.
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Джерело: Business Insider
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