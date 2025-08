AMD непомітно анонсувала Radeon RX 9060

Radeon RX 9060 XT / AMD

Компанія AMD представила відеокарту Radeon RX 9060 без гучного анонсу. Карта може запропонувати 8 ГБ відеопам’яті й доволі потужний, як для свого класу, графічний процесор. Проте доступність її буде обмеженою.

З вчорашнього дня AMD почала розповсюджувати офіційний пресреліз, у якому компанія оголосила про запуск нової відеокарти для бюджетного сегмента ринку — Radeon RX 9060. Карта призначається для масового FullHD геймінгу, але буде доступною виключно у складі готових ПК від системних інтеграторів.

Повні характеристики наразі не розкриті, проте відомо, що GPU новинки побудований на архітектурі RDNA 4 і містить у своєму складі 28 обчислювальних блоків (Compute Units), що усього на 4 CU менше ніж у Radeon RX 9060 XT. Пам’яті на борту 8 ГБ GDDR6 з наразі невідомою ефективною частотою і також зазначається, що чип підтримує усі останні програмні технології, включно із FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4).

Чому AMD вирішила обмежити доступність цієї моделі, поки що неясно. Наразі роль найдоступнішої відеокарти серії виконує RX 9060 XT на 8 ГБ з рекомендованим цінником у $300, що навряд чи можна назвати ідеальним рішенням для економних геймерів. У такій ситуації дешевший варіант RX 9060 міг би забезпечити компанії додаткові продажі.

Паралельно з анонсом новинки стало відомо, що AMD планує випустити новий драйвер Adrenalin 25.8.1, оптимізований для таких ігор, як Mafia: The Old Country, Mecha Break, Wuchang: Fallen Feathers, Valorant (на Unreal Engine 5), а також відкритої бети Battlefield 6. Крім того, драйвер додасть підтримку FSR 4 у ширший перелік ігор, серед яких Cyberpunk 2077, Wuchang: Fallen Feathers, Mafia: The Old Country, Arena Breakout: Infinite, Game of Thrones: Kingsroad, Wreckfest 2 та Lies of P.

Джерело: Tom’s Hardware