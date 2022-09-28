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AMD представила процесори Ryzen Embedded серії V3000 – продуктивне та енергоефективне рішення для сховищ та мережевого обладнання

AMD представила процесори Ryzen Embedded серії V3000 – продуктивне та енергоефективне рішення для сховищ та мережевого обладнання

27 вересня компанія AMD представила процесори Ryzen Embedded серії V3000, додавши високопродуктивне ядро Zen 3 до лінійки V-Series. Серія Embedded призначена для пристроїв, перш за все, мережевих, що працюють в режимі 24/7 годин і потребують високої продуктивності у поєднанні з економією енергії.

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AMD Ryzen Embedded V3000

Компанією заявлено підвищення продуктивності до 124%, підвищення швидкості обміну даними з пам’яттю на 50%, дворазове збільшення кількості обчислювальних ядер та покращені можливості введення-виведення в порівнянні з поколінням V2000.

AMD Ryzen Embedded V3000

Новинка вже відвантажується OEM-виробникам систем маршрутизації, безпеки та зберігання даних. Їм пропонуються такі переваги та умови:

  • підтримку драйверів ОС Linux Ubuntu та Yocto;
  • доступність продукту до 10 років із повноцінною технічною підтримкою;
  • засіб безпеки AMD Memory Guard 4 для захисту від несанкціонованого доступу до пам’яті;
  • AMD Platform Secure Boot 5 для пом’якшення наслідків просунутих постійних загроз вбудованому ПЗ.

Процесори AMD Ryzen Embedded V3000 доступні в чотирьох-, шести- та восьмиядерних конфігураціях з профілями TDP від 10 Вт до 54 Вт для систем зберігання даних та мережевих систем.

AMD Ryzen Embedded V3000

Системи на чипі підтримують роботу з пам’яттю DDR5, накопичувачами NVMe, інтерфейс PCIe 4.0. Підтримується підключення USB4, USB 3.2 Gen2, USB 2.0, мережі зі швидкістю 1, 2,5 та 10 Гбіт.

Джерело: прес-реліз AMD


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