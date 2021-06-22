Процессоры AMD Ryzen Embedded V3000 получат ядра Zen3, 6-нм техпроцесс, поддержку DDR5 и PCI Express 4.0





В сеть просочились сведения о грядущих процессорах AMD Ryzen серии Embedded, получивших кодовое название V3000. Эти устройства основаны на архитектуре Zen3 и получили ряд заметных улучшений в плане технических характеристик по сравнению с предшественниками.

AMD Ryzen Embedded — V3000

Zen 3 (6 nm) — FP7r2 — up to 8 Cores / 16 Threads

— 20x PCIe 4.0 lanes (8x dGPU)

— 4x DDR5-4800 (ECC)

— two 10G ethernet PHYs

— 2x USB 4.0

— 15-30 W and 35-54 W models

— up to 12 CUs (RDNA2) — Patrick Schur (@patrickschur_) June 21, 2021

Начнём с того, что процессоры Ryzen Embedded V3000 производятся по нормам 6-нанометрового технологического процесса. В эту линейку войдут как минимум три модели чипов, которые получат от 6 ядер (12 потоков) до 8 ядер (16 потоков). Заявлена поддержка четырёх модулей памяти DDR5-4800 с ECC. Серия предыдущего поколения была ограничена лишь поддержкой памяти DDR4-3200 с ECC. Также есть поддержка двух портов USB 4.0. Графическая подсистема Ryzen Embedded V3000 может включать до 12 исполнительных блоков. Это существенное увеличение по сравнению с GPU V2000, где доступно не более 8 исполнительных блоков. Кроме того, в новинках реализована поддержка более производительного стандарта PCI Express – 4.0 вместо 3.0. Но количество линий осталось неизменным – 20.

Пока нет сведений о том, когда состоится официальный анонс новых процессоров Embedded. Предполагается, что это произойдёт в ноябре.

Источник: videocardz