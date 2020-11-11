AMD представила 7-нм процессоры Ryzen Embedded V2000 для высокопроизводительных мини-ПК

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AMD расширила ассортимент микропроцессоров для высокопроизводительных мини-ПК линейкой Ryzen Embedded V2000. Новые модели заменяют собой прошлогодние модели Ryzen Embedded V1000.

Ryzen Embedded V2000 являются близкими родственниками 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir). В их распоряжении имеются до восьми ядер Zen 2, графическое ядро Vega, двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4-3200 с поддержкой ECC и 20 линий интерфейса PCI Express 3.0. Новинки способны обеспечить вывода изображения на четыре 4K-монитора с частотой обновления 60 Гц и характеризуются номинальным TDP от 35 до 54 Вт. По сравнению с предшественниками прирост быстродействия при однопоточной нагрузке достигает 30%, а в графической производительности — 40%.

Флагманом линейки является APU Ryzen Embedded V2748, в активе которого восемь ядер с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT), работающие на частотах от 2,9 до 4,25 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3 и GPU c семью вычислительными блоками на улучшенной архитектуре Vega, работающие с частотой до 1,6 ГГц. Всего в серии насчитывается четыре модели. Их краткие технические характеристики приведены в таблице ниже.

Производитель гарантирует доступность процессоров AMD Ryzen Embedded V2000 в течение десяти лет. Первые продукты базе Ryzen Embedded V2000 вскоре представят стратегические партнеры AMD, включая ASRock Industrial, Sapphire, Advantech, iBase и ECS.