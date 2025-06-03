AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ перевершує RTX 5060 Ti 16 ГБ в іграх — на 5% повільніша, але на $150 дешевша

Тест AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ в іграх висвітлює відеокарту як привабливий варіант для економного геймера. Невелика втрата продуктивності порівняно з конкурентом компенсується ціною.

Відео Eteknix з оцінкою продуктивності RX 9060 XT 16 ГБ було швидко видалено через порушення ембарго, але користувач BasedDaemonTargaryen з Reddit зберіг та оприлюднив деякі скриншоти. Radeon RX 9060 XT стали прямою відповіддю AMD на випуск відеокарт NVIDIA RTX 5060 Ti. Вони аналогічно розділені на версії з 8 ГБ та 16 ГБ VRAM, за ціною $299 та $349 відповідно.

Згідно з внутрішніми оцінками продуктивності AMD, RX 9060 XT 16GB готова забезпечити на 6% кращу продуктивність, ніж RTX 5060 Ti 8GB, у роздільній здатності 1440p. Це не зовсім справедливе порівняння, оскільки наявність лише 8 ГБ буфера практично «паралізує» продуктивність в іграх з інтенсивним використанням пам’яті.

Опубліковані слайди та додаткові скриншоти VideoCardz демонструють порівняльну продуктивність різних відеокарт у режимах 1080p та 1440p. У середньому RX 9060 XT забезпечує 187 FPS у роз 1080p — приблизно на 3% менше, ніж RTX 5060 Ti. Відеокарта дає порівняну продуктивність з RX 7700 XT (186 FPS) та випереджає RX 7600 XT 16GB на 35%. У 1440p RX 9060 XT показує середній результат 134 FPS — на 5% менший, ніж в RTX 5060 Ti, і на 3% менший, ніж в RX 7700 XT. Однак перевага над RX 7600 XT становить близько 30%.

Попередньо здається, що відеокарта AMD на 20-30% доступніша, але втрачає 5% продуктивності. До того ж треба враховувати реальні ціни «червоних» карт після запуску, а також програмні переваги NVIDIA RTX 5060 Ti , яка зараз коштуює у світі близько $500.

Джерело: Tom’s Hardware