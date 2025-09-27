Новини ШІ 27.09.2025 comment views icon

Американська економіка на голці бульбашки ШІ — звіт Deutsche Bank
Бульбашка ШІ — єдине, що зараз утримує економіку США / Depositphotos

Попередження про завищені очікування від поки що гіпотетичної “економіки ШІ” продовжують зростати. Деякі аналітики вважають, що бульбашка може луснути раніше, ніж прогнозують, адже поточне зростання інвестицій, які вже вимірюються десятками й сотнями мільярдів доларів, не може тривати нескінченно в обмеженому світі.

Згідно з аналітичною запискою, яку нещодавно отримали клієнти Deutsche Bank, нинішній бум у сфері ШІ допомагає економіці США уникати рецесії, однак він не може тривати безкінечно. Джордж Саравелос, глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank, заявив, що США були б близькими до рецесії цього року, якби не величезні витрати великих технологічних компаній на будівництво нових дата-центрів для ШІ.

“Машини ШІ буквально рятують економіку США просто зараз”, — сказав Саравелос, але наголосив, що таке зростання можливе лише за умови постійного й масштабного нарощування витрат.

Nvidia, основний постачальник потужних прискорювачів ШІ для дата-центрів, значною мірою підтримує те зростання, яке демонструє американська економіка останніми місяцями.

“Погана новина полягає в тому, що для того, аби технологічний цикл продовжив робити внесок у зростання ВВП, капітальні інвестиції мають залишатися параболічними. Це вкрай малоймовірно”, — додав він.

Deutsche Bank підкреслює, що значна частина цього зростання йде від будівництва нових об’єктів силами людей, тоді як сама індустрія ШІ ще не дала помітного внеску у ВВП. Зазначимо, компанії не відчувають суттєвого фінансово ефекту від запровадження ШІ.

Приблизно половина ринкових прибутків, зафіксованих індексом S&P 500, була забезпечена акціями технологічних компаній, попереджають у банку. Окремий звіт Торстена Слека з Apollo Management погоджується з цим і зазначає, що інвестори в акції нині “надмірно схильні до ризиків, пов’язаних із ШІ”.

За оцінками аналітиків Bain & Co., навіть за нинішніх масштабних витрат ШІ навряд чи згенерує достатньо доходів для фінансування подальшого зростання. До 2030 року очікуваний попит на послуги ШІ вимагатиме $2 трлн щорічних доходів, тоді як у глобальному масштабі бракуватиме близько $800 млрд для покриття цього попиту.

Nvidia нещодавно інвестувала $100 млрд у OpenAI для створення додаткових 10 ГВт потужностей обчислень для ШІ, тоді як сама OpenAI заявила про плани побудувати повноцінну мережу нових дата-центрів для ШІ. Тим часом гендиректор OpenAI Сем Альтман визнав, що інвестори в ШІ поводяться ірраціонально і частина з них неминуче втратить значні суми грошей.

Чи зможе капітал у сфері ШІ й далі зростати такими шалено високими темпами з нереалістичними очікуваннями щодо доходів? Генеральний директор Baidu Робін Лі нещодавно передбачив, що 99% так званих компаній ШІ не переживуть бульбашку. Тим часом навіть серйозні бізнеси нині марнують гроші та потенційні можливості зростання продуктивності, намагаючись перетворити будь-який процес на роботу під керуванням ШІ.

Джерело:  techspot

