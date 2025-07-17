Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю

Ford представив електричний та гібридний Bronco New Energy — до 1220 км запасу ходу

Ford поповнила лінійку своїх кросоверів Bronco й представила новий електричний Ford Bronco New Energy. Ця модель створена у партнерстві з Jiangling Motors й орієнтована на китайський ринок. Вона не надійде у продаж у США. Це в той час, як CEO Ford, котрий їздить на Xiaomi SU7, б’є на сполох через китайські авто.

Характеристики Ford Bronco New Energy

На перший погляд, новий електрокросовер має схожість із Bronco Sport, який продається і в США, і в Китаї. Проте новинка значно більша, має інші силові установки й помітно оновлений кузов. Серед ключових змін — повна електрифікація: модель доступна у вигляді електромобіля або гібридного варіанту з подовженим запасом ходу.

Повністю електрична версія отримала силову установку потужністю 271 к.с. (202 кВт). Водночас , а гібрид із 1,5-літровим бензиновим мотором має потужність 241 к.с. (180 кВт). Обидві версії отримали виключно передній привід, на відміну від повнопривідних американських Bronco.

Гібридний варіант оснащено акумулятором місткістю 43,7 кВт·год, що забезпечує 220 км електричного ходу або до 1220 км у змішаному режимі. Електроверсія має батарею місткістю 105,4 кВт·год, яка забезпечує запас ходу до 650 км на одному заряді.

Габарити нового Ford Bronco New Energy значно перевищують американські аналоги. Колісна база становить 2950 мм — стільки ж, скільки у чотиридверного Bronco. Загальна довжина — 5025 мм, що більше як у повнорозмірного Bronco (4810 мм), так і у Bronco Sport (4400 мм).

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Ширина колії також більша, ніж у будь-якої стандартної версії з американської лінійки. Вага складає 2510 кг у гібридного варіанта і 2630 кг у повністю електричного, що помітно перевищує масу навіть Bronco Raptor (2240 кг).

На фото з бази Міністерства промисловості та інформатизації КНР видно знайомий квадратний силует, схожий на Bronco Sport, але з новими пропорціями та інтегрованими ручками дверей. На даху розмістився сенсор LiDAR, якого поки що немає на жодному Ford, виробленому в США. Це свідчить про наміри додати функції розширеного автопілота або автономного керування.

Ціна

Як очікується, ціна спільного Ford Bronco New Energy в Китаї становитиме від 300 до 400 тис. юанів (приблизно $42-56 тис.). Це ставить модель ближче до повнорозмірного Bronco, ніж до компактнішого Bronco Sport.

Джерело: carscoops