Новини Авто 17.07.2025 comment views icon

Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Ford представив електричний та гібридний Bronco New Energy — до 1220 км запасу ходу

Ford поповнила лінійку своїх кросоверів Bronco й представила новий електричний Ford Bronco New Energy. Ця модель створена у партнерстві з Jiangling Motors й орієнтована на китайський ринок. Вона не надійде у продаж у США. Це в той час, як CEO Ford, котрий їздить на Xiaomi SU7, б’є на сполох через китайські авто.

Характеристики Ford Bronco New Energy

На перший погляд, новий електрокросовер має схожість із Bronco Sport, який продається і в США, і в Китаї. Проте новинка значно більша, має інші силові установки й помітно оновлений кузов. Серед ключових змін — повна електрифікація: модель доступна у вигляді електромобіля або гібридного варіанту з подовженим запасом ходу.

Повністю електрична версія отримала силову установку потужністю 271 к.с. (202 кВт). Водночас , а гібрид із 1,5-літровим бензиновим мотором має потужність 241 к.с. (180 кВт). Обидві версії отримали виключно передній привід, на відміну від повнопривідних американських Bronco.

Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Ford представив електричний та гібридний Bronco New Energy — до 1220 км запасу ходу

Гібридний варіант оснащено акумулятором місткістю 43,7 кВт·год, що забезпечує 220 км електричного ходу або до 1220 км у змішаному режимі. Електроверсія має батарею місткістю 105,4 кВт·год, яка забезпечує запас ходу до 650 км на одному заряді.

Ford SuperVan з 2000 к.с. проти легенд Top Gear: хто кого? (відео)

Габарити нового Ford Bronco New Energy значно перевищують американські аналоги. Колісна база становить 2950 мм — стільки ж, скільки у чотиридверного Bronco. Загальна довжина — 5025 мм, що більше як у повнорозмірного Bronco (4810 мм), так і у Bronco Sport (4400 мм).

Ширина колії також більша, ніж у будь-якої стандартної версії з американської лінійки. Вага складає 2510 кг у гібридного варіанта і 2630 кг у повністю електричного, що помітно перевищує масу навіть Bronco Raptor (2240 кг).

Американській Ford представив електричний Bronco New Energy, але США його не побачать — лише для Китаю
Представлений Bronco New Energy — найбільший електро-Ford на сьогодні

На фото з бази Міністерства промисловості та інформатизації КНР видно знайомий квадратний силует, схожий на Bronco Sport, але з новими пропорціями та інтегрованими ручками дверей. На даху розмістився сенсор LiDAR, якого поки що немає на жодному Ford, виробленому в США. Це свідчить про наміри додати функції розширеного автопілота або автономного керування.

Ціна

Як очікується, ціна спільного Ford Bronco New Energy в Китаї становитиме від 300 до 400 тис. юанів (приблизно $42-56 тис.). Це ставить модель ближче до повнорозмірного Bronco, ніж до компактнішого Bronco Sport.

Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь

Джерело: carscoops

Популярні новини

«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам’яті тільки з LTE
Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
Predator Helios 18 AI – новий король ігрових ноутбуків? Повний огляд, тести та відповідь, чи варто його купувати
Apple TV+ подовжила Sci-Fi серіал «Вбивцебот» на другий сезон
Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
Геймер перетворив авто Honda CR-V на контролер для Need for Speed ​​Underground
Nissan відкликає 450 тис. авто через ризик відмови двигуна VC-Turbo — можуть зупинитись просто на ходу
Персонажі Death Stranding 2 курять і грають на гітарі не просто так — Кодзіма пояснив поведінку Кліффа і Фрайл
Фізик спростував Ейнштейна та розв’язав 120-річну загадку термодинаміки
Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг
Витік зі зйомок «Месники: Судний день» вперше показав Фантастичну четвірку, Громовержців і Месників в одній команді
Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто
Смартфони Sony Xperia йдуть з Європи — але не всі
Range Rover готує перший електропозашляховик — Bentley-комфорт, 542 к.с. та 118 кВт•год
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати