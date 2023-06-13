Американський регулятор FTC просить суд призупинити злиття Microsoft та Activision Blizzard – скасувати завершену угоду буде складно

Федеральна торгова комісія США (FTC) звернулася до суду з проханням тимчасово заблокувати виконання угоди щодо придбання Microsoft видавця ігор Activision Blizzard до слухань з з цього питання.

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FTC заявила, що угоду може бути підтверджено вже цієї п’ятниці, тому вона просить федерального суддю заблокувати будь-яку остаточну угоду. Microsoft та FTC проведуть слухання з угоди 2 серпня, але регулятор стурбований тим, що Microsoft може спробувати закрити угоду раніше:

«Тимчасовий заборонний судовий наказ і попередня судова заборона необхідні, тому що Microsoft та Activision заявили, що вони можуть завершити пропоноване придбання у будь-який час», — йдеться у заяві FTC.

Регулятор додав, що якщо угода відбудеться до слухань щодо цього питання на початку серпня, скасувати її буде складно.

Вимога про затримку може означати, що звернення Microsoft до Управління з конкуренції та ринків Великобританії, яке заблокувало угоду, буде розглянуто до закінчення терміну закриття угоди 18 липня. У травні Євросоюз схвалив угоду, заявивши, що задоволені запевненнями Microsoft щодо антимонопольних побоювань порушення конкуренції у хмарних іграх.

Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting… — Brad Smith (@BradSmi) June 12, 2023

«Ми вітаємо можливість представити нашу справу у федеральному суді», — йдеться у заяві президента Microsoft Бреда Сміта.

Глава Activision Blizzard Боббі Котик відправив електронного листа своїм співробітникам, схарактеризувавши дії FTC як позитивний розвиток процесу злиття. Передача справи у федеральний суд, на його думку, прискорює процес завершення угоди. «Відмінна юридична команда компанії готувалася до цього кроку понад рік».

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Microsoft заявляла, що угода принесе користь як геймерам, так і ігровим компаніям, запропонувавши підписати з FTC юридичний документ про згоду з FTC на надання ігор, включаючи Call of Duty, Sony та іншим конкурентам на 10 років. Оголосивши про угоду майже на $69 млрд у січні 2022 року, Microsoft заявила, що очікує на її закриття у 2023 фінансовому році, який спливає у червні.

Джерела: Reuters, Activision, Digital Trends, Ars Technica