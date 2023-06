Американський регулятор FTC просить суд призупинити злиття Microsoft та Activision Blizzard – скасувати завершену угоду буде складно

Федеральна торгова комісія США (FTC) звернулася до суду з проханням тимчасово заблокувати виконання угоди щодо придбання Microsoft видавця ігор Activision Blizzard до слухань з з цього питання.

FTC заявила, що угоду може бути підтверджено вже цієї п’ятниці, тому вона просить федерального суддю заблокувати будь-яку остаточну угоду. Microsoft та FTC проведуть слухання з угоди 2 серпня, але регулятор стурбований тим, що Microsoft може спробувати закрити угоду раніше:

«Тимчасовий заборонний судовий наказ і попередня судова заборона необхідні, тому що Microsoft та Activision заявили, що вони можуть завершити пропоноване придбання у будь-який час», — йдеться у заяві FTC.

Вимога про затримку може означати, що звернення Microsoft до Управління з конкуренції та ринків Великобританії, яке заблокувало угоду, буде розглянуто до закінчення терміну закриття угоди 18 липня. У травні Євросоюз схвалив угоду, заявивши, що задоволені запевненнями Microsoft щодо антимонопольних побоювань порушення конкуренції у хмарних іграх.

