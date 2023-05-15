Євросоюз схвалив угоду Microsoft та Activision Blizzard за рекордні $69 млрд

Антимонопольний орган Європейського Союзу схвалив придбання Microsoft компанії Activision Blizzard. Рішення стало для обох компаній великою перемогою після заборони угоди Великою Британією.
Рішення ЄС означає зняття однієї з трьох найбільших перешкод для угоди Microsoft та Activision Blizzard. Федеральна торгова комісія США через суд заблокувала угоду до винесення остаточного рішення у серпні.
Позитивний вердикт Євросоюзу ухвалений після негативного рішення британської CMA, обґрунтованого шкодою конкуренції на ринку хмарних ігор. Microsoft заявила, що подасть апеляцію на це рішення, а Blizzarld вважає, що Британія створює труднощі для розвитку бізнесу. Європейське рішення прямо не вплине на апеляцію у Великій Британії, але опосередковано підвищує шанс позитивного результату.
Британський регулятор заборонив Microsoft та Activision Blizzard купувати одна одну частинами
Джерело: Wall Street Journal