Євросоюз схвалив угоду Microsoft та Activision Blizzard за рекордні $69 млрд

Антимонопольний орган Європейського Союзу схвалив придбання Microsoft компанії Activision Blizzard. Рішення стало для обох компаній великою перемогою після заборони угоди Великою Британією.

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Рішення ЄС означає зняття однієї з трьох найбільших перешкод для угоди Microsoft та Activision Blizzard. Федеральна торгова комісія США через суд заблокувала угоду до винесення остаточного рішення у серпні.

Позитивний вердикт Євросоюзу ухвалений після негативного рішення британської CMA, обґрунтованого шкодою конкуренції на ринку хмарних ігор. Microsoft заявила, що подасть апеляцію на це рішення, а Blizzarld вважає, що Британія створює труднощі для розвитку бізнесу. Європейське рішення прямо не вплине на апеляцію у Великій Британії, але опосередковано підвищує шанс позитивного результату.

Джерело: Wall Street Journal