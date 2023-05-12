Британський регулятор заборонив Microsoft та Activision Blizzard купувати одна одну частинами

Управління конкуренції та ринків Великої Британії заборонило Microsoft і Activision Blizzard купувати активи один одного. Заборона стосується акцій, дочірніх підприємств та інвестицій. Наприклад, Activision не зможе інвестувати в Xbox Game Studios, а Microsoft – у будь-яку зі студій Activision.

Курс Комерційний аудіопродакшен Не подобається музика на радіо? Напиши свою! Курс комерційного аудіопродакшну допоможе. Ану, покажіть, що там у вас

У тимчасовій ухвалі CMA зазначено, що вона «запобігає діям наввипередки» з боку Microsoft або Activision Blizzard. Компанії повинні негайно повідомити CMA про будь-які дії, які можуть призвести до порушення наказу.

Два тижні тому CMA заборонило злиття двох найбільших ігрових компаній. Угода коштувала $68,7 млрд. Рішення мотивоване можливою шкодою для конкуренції у сфері хмарних ігор. Обидві сторони залишилися незадоволеними результатом та звертатимуться з апеляцією. Activision звинуватила Велику Британію у перешкоджанні бізнесу.

Рішення CMA стало першою забороною угоди, антимонопольні органи ЄС та США ще не ухвалили рішення, а АМКУ схвалив угоду. Раніше Microsoft уклала угоди з Nintendo та іншими конкурентами про поширення власних ігор на сторонніх платформах, щоб запобігти звинуваченням в антиконкурентній поведінці.

Джерело: BBC