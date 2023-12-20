В Україні стартували продажі PS5 Slim — модель з дисководом коштує 22 999₴. Тим часом продажі PS5 перевищили 50 млн

PS5 Slim дісталася України — йдеться саме про офіційні продажі нової консолі Sony. Поки що в наявності є лише модель з приводом Ultra HD Blu-ray, тоді як Digital-версія очікується невдовзі.

У жовтні Sony представила компактнішу PlayStation 5 з SSD на 1 ТБ і приєднувальним приводом Blu-ray для цифрової версії — вона замінить оригінальну PlayStation 5, яка назавжди зникне з ринку після виснаження складських запасів. В США та Європі продажі PS5 Slim стартували ще в листопаді (та, судячи з перших повідомлень, непогано простимулювали і без того високий попит на консолі Sony), і ось зараз PS5 Slim з’явилася в українських ритейлерів — Comfy, Rozetka, MOYO.

Ціна компактної PS5 в Україні — 22 999₴. Тобто, всього на ₴300 дорожче за звичайну PS5, чиї запаси поки не встигли розпродати. Традиційно є опція покупки в кредит та оплати рівними частини — від 3 до 15 платежів.

Для порівняння, в США ціни на PS5 Slim — $450 і $500 за версії без приводу та з ним відповідно. В Європі, як завжди, ціни дещо вищі — €450 та €550.

PS5 Slim на 30% компактніша та приблизно на 24% легша (3,2 кг проти 4,5 кг), ніж звичайна. Також вона вирізняється SSD на 1 ТБ і додатковим (другим) фронтальним роз’ємом USB-C. В іншому жодних відмінностей від оригінальної PS5 немає. За чутками, Sony готує варіант PlayStation 5 Pro, яка вирізнятиметься підвищеною продуктивністю, та цілиться з нею у друге півріччя 2024 року.

Тим часом Sony відзвітувала, що продажі PS5 вже перевищили 50 мільйонів одиниць (йдеться саме про постачання геймерам, а не магазинам) — цей рубіж консоль пройшла 9 грудня 2023 року. І це означає, що зараз PS5 відстає від PS4 лише на тиждень — у липні, коли PS5 подолала позначку в 40 млн проданих по всьому світу консолей, відставання від темпів PS4 становило два місяці.