Anker представила стаціонарні батареї резервного живлення Solix та сонячні панелі для монтажу у міських умовах

Компанія Anker відома українським користувачам своїми зарядними станціями та аксесуарами для заряджання смартфонів, але в її асортименті є й більш потужні пристрої. На виставці ReCharge в Нью-Йорку Anker представила нову лінійку Solix – батарей резервного живлення для домашньої електромережі. Також компанія показала сонячні батареї для встановлення у міських умовах.

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Домашня система зберігання електроенергії Anker Solix підтримує модульне компонування. Мінімальне сховище на 5 кВтг може бути доукомплектоване до 180 кВтг. Рішення є більш гнучким, ніж відома у США система Tesla Powerwall другого покоління – остання комплектується виключно батареєю на 13,5 кВтг, коштує близько $11500 та постачається тільки у комплекті з сонячними панелями.

Anker Solix сумісна з наявними та новими сонячними елементами бренду. Всередині пристрій приховує вертикальні модулі батарей LFP, у верхній частині розташований модуль управління, але його зручніше здійснювати з програми для смартфона.

Інші нові батареї, Anker Solarbank, здатні зберігати від 1,6 кВтг до 3,2 кВтг, підтримують сонячні батареї Solix Balcony та наявні інвертори Anker. Для роботи системи необхідно просто увімкнути її до домашньої електромережі через розетку.

Під маркою Solix тепер також продаються й інші пристрої, наприклад, портативні електростанції F2000 (767 PowerHouse) вартістю $2000 c акумулятором на 2048 Втч, який можна подвоїти за допомогою додаткової батареї розширення та заряджати за допомогою додаткового генератора сонячної панелі потужністю 200 Вт.

Ціна флагманської батареї Anker Solix поки що не розкривається, пристрої будуть доступні не раніше 2024 року.

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Джерело: The Verge