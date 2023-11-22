Anthropic навчила свій чатбот Claude аналізувати 150 тис. слів за раз й удвічі менше галюцинувати

Anthropic випустила Claude 2.1. Остання версія конкурента ChatGPT збільшує контекстне вікно до 200 000 токенів (Anthropic стверджує, що 200 000 токенів — це приблизно 150 000 слів або понад 500 сторінок матеріалу). Компанія заявила, що версія 2.1 також вдвічі зменшила частоту галюцинацій, що призвело до зменшення кількості помилкових відповідей.

Компанія заявляє, що контекстне вікно Claude 2.1 на 200 тис. токенів дає змогу користувачам завантажувати цілі бази даних, наукові роботи, фінансові звіти або довгі літературні твори. Після завантаження матеріалу чат-бот може надавати резюме, відповідати на конкретні запитання щодо його змісту, порівнювати/контрастувати кілька документів або розпізнавати закономірності, які людині може бути складно побачити, передає Engadget.

Anthropic попереджає, що аналіз і відповідь на дуже довгі вхідні дані може зайняти у ШІ-бота кілька хвилин — значно більше, ніж секунди, які витрачаються на простіші запити. Галюцинації або свідомо неточна інформація все ще поширені в цьому поколінні чат-ботів зі штучним інтелектом. Однак Anthropic стверджує, що Claude 2.1 знизив рівень галюцинацій удвічі порівняно з Claude 2.0. Частково компанія пояснює цей прогрес покращеною здатністю відокремлювати невірні твердження від визнань невизначеності, завдяки чому Claude 2.1 приблизно вдвічі частіше визнає, що не знає відповіді, ніж дає невірну.

Anthropic стверджує, що Claude 2.1 також робить на 30% менше помилок у дуже довгих документах. Крім того, він має в три-чотири рази нижчий показник «помилкових висновків про те, що документ підтверджує певне твердження».