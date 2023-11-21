Новини IT-бізнес 21.11.2023 о 14:30 comment views icon

Об’єднання стартапів штучного інтелекту? OpenAI пропонувала гендиру Anthropic злиття й високу посаду

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Юрій Орос

Автор новин

Об’єднання стартапів штучного інтелекту? OpenAI пропонувала гендиру Anthropic злиття й високу посаду

Рада директорів OpenAI зверталася до Даріо Амодея — генерального директора свого конкурента у сфері ШІ Anthropic щодо потенційного злиття та пропонувала високу посаду в компанії, можливо навіть голови, яка була вакантна після звільнення Сема Альтмана.

За словами співрозмовників Reuters, Амодей відмовився від обох пропозицій. Ця новина, з’явилася після закликів знайти наступника Альтмана через кілька днів після того, як рада директорів OpenAI відсторонила його від виконання обов’язків.

У неділю правління запропонувало колишньому генеральному директору Twitch Еммету Ширу стати тимчасовим керівником, і він погодився. Тим часом Альтман погодився приєднатися до Microsoft (яка є інвестором OpenAI), разом з іншими ключовими співробітниками. Більшість із 700 співробітників стартапу погрожували звільнитися, в тому числі один з керівників ради директорів OpenAI, яка зараз складається з чотирьох осіб.

Співзасновники Anthropic, сестра та брат Даніела і Даріо Амодеї, які працювали на керівних посадах OpenAI до 2020 року, розійшлися зі своїм роботодавцем через розбіжності щодо забезпечення безпечного розвитку та управління ШІ. Anthropic отримала інвестиції від Google та Amazon. Її модель штучного інтелекту Claude конкурує з серією GPT від OpenAI.

ШІ-чатбот Claude.ai від Anthropic став доступним в Україні

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