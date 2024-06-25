Антивірус Microsoft Defender позначає текстовий файл зі словами «Цей вміст більше не доступний» як троян

Microsoft Defender, вбудований антивірус Windows, вважається достатньо надійним, щоб пересічний користувач не потребував сторонньої програми. Помилка, виявлена користувачем X Twitter yappy, демонструє, що іноді Defender надто старанно виконує свою функцію.
Текстовий файл з фразою «This content is no longer available.» («Цей вміст більше не доступний»), може привести до помилкового спрацювання антивірусу. Достатньо створити текстовий файл з таким змістом та довільним ім’ям у Блокноті та зберегти його. Microsoft Defender миттєво позначає його як троян та видаляє з системи (в автора новини не спрацювало). Якщо у файл додані інші символи, помилкове виявлення не відбувається.
Після попереднього дослідження yappy та деякі інші користувачі X Twitter прийшли до висновку, що причиною хибного спрацьовування була колізія SHA-256. Наразі більшість коментаторів погоджуються, що текстовий рядок використовувався в кількох попередніх загрозах, що й викликає спрацювання Windows Defender.
Ця помилка — не перший випадок негараздів з Defender. Microsoft фактично зламала його у 2020 році через помилку оновлення, а у 2019 році було виправлено іншу критичну помилку. Втім, окрім цих випадків, Microsoft Defender все ще можна вважати непоганим антивірусом.
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Джерело: Tom`s Hardware
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