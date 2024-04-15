Microsoft виправила 2-річну проблему, що не дозволяла оновити до Windows 11 системи з певними чипами Intel Rocket Lake

Microsoft спростила оновлення певних комп’ютерів до Windows 11. В останньому оновленні Windows 11 компанія вирішила помилку, яка заважає комп’ютерам із певними процесорами Intel 11-го покоління Rocket Lake успішно запускати Windows 11. Цю помилку виявили ще у 2021 році, отже, виправлення довелося чекати приблизно 2 роки. Але тепер власники відповідних систем з Windows 10 зможуть оновитись до Windows 11.

Проблема виникла через драйвери для технології Intel Smart Sound (Intel SST) на деяких процесорах Intel Rocket Lake, що спричиняло збої та виникнення синього екрана у Windows 11. Драйвери Audio Controller Intel Smart Sound Technology (назва може дещо відрізнятися на деяких комп’ютерах) версій 10.29.0.5152 і 10.30.0.5152 були позначені як такі, що мають помилку.

Щоб виправити цю помилку, що викликала синій екран, Microsoft підштовхнула Intel до випуску оновлених версій драйверів. Без проблем повинні працювати будь-які версії драйвера Intel SST з номерами 10.29.00.5714 або 10.30.00.5714 та новіші. Однак варто звернути увагу на останні чотири цифри: драйвери 10.30.x не обов’язково новіші за драйвери 10.29.x.

Що цікаво, виправлені драйвери були доступні близько двох років, але користувачам доводилося шукати їх на сайті Intel. Microsoft дивним чином блокувала їх до минулого тижня. І лише тепер оновлені драйвери доступні через Windows Update, а проблема на сторінці підтримки тепер має статус «Вирішено».

Після оновлення драйверів за допомогою Windows Update або з офіційного сайту Intel користувачі зможуть оновити систему до Windows 11 протягом 48 годин. Однак, якщо комп’ютер не може оновитися до Windows 11 через дві доби або потрібні драйвери не можуть бути знайдені в Windows Update, Microsoft рекомендує користувачам звернутися безпосередньо до виробника свого пристрою по допомогу.

Джерело: tomshardware