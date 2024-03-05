Новини Пристрої 05.03.2024 о 12:47 comment views icon

Apple анонсувала нові силіконові чохли MagSafe для iPhone та ремінці для Apple Watch в нових кольорах

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Юрій Орос

Автор новин

Apple анонсувала нові силіконові чохли MagSafe для iPhone та ремінці для Apple Watch в нових кольорах

Після оновлених ноутбуків MacBook Air з процесорами M3 Apple анонсувала нові кольорові варіанти силіконових чохлів для iPhone із MagSafe та ремінців для Apple Watch. Силіконовий чохол MagSafe тепер доступний також у м’ятному, сонячному, блакитному та рожевому кольорах за $49.

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Ремінці для Apple Watch також отримали нові кольори. Sport Loops тепер доступні у м’ятному та блакитному кольорах. Ремінці Sport Bands — у м’ятному, сонячному та світло-блакитному кольорах.

Плетений ремінець Solo Loop отримав кольори Sunshine, Light Blue та Raspberry, а ремінець Solo Loop тепер доступний у рожевому, м’ятному та океанському блакитному кольорах. Всі ці ремінці для Apple Watch вже доступні на сайті Apple.

Apple анонсувала нові силіконові чохли MagSafe для iPhone та ремінці для Apple Watch в нових кольорах

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