Новітні 13- та 15-дюймові ноутбуки Apple MacBook Air стали першими в серії з підтримкою під’єднання 2 моніторів (із закритою кришкою).

Як і очікувалося, Apple почала тиждень з анонсів: перший — оновлення серії MacBook Air. Ноутбуки в старому дизайні тепер доступні з процесором Apple M3. Цей чип раніше був зарезервований для більш потужної лінійки MacBook Pro та останніх моделей iMac, а тепер він з’являється і в нових 13- та 15-дюймових моделях MacBook Air.

M3 значно потужніший за свого попередника, а бенчмарк-тести показують приріст продуктивності на 17% в одноядерних завданнях і на 21% в багатоядерних завданнях. Це стосується і продуктивності графічного процесора, яка збільшилася приблизно на 15 відсотків у порівнянні з M2, передає Engadget.

За винятком нового чипа, це той MacBook Air. Він виглядає практично так само, як і модель 2022 року, з таким же 13,6-дюймовим екраном і потужною акустичною системою з чотирма динаміками. Аналогічно, 15-дюймова модель по суті ідентична тій, яку Apple представила минулого літа, за винятком оновлення M3.

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Кожна модель в базі йде з 8 ГБ оперативної пам’яті. Втім конфігуратор на сайті Apple пропонує доплатити 200 доларів за варіант на 16 ГБ ОЗП, та 400 — за 24 ГБ.

Обидві моделі оснащуються накопичувачем на 512 ГБ. Проте можна замовити варіант на 1 і 2 ТБ. З традиційним кроком у 200 доларів.

Повинні з’явитися нові переваги, включаючи, як згадує Apple, підтримку двох зовнішніх дисплеїв, коли ноутбук закритий. У сімействі ноутбуків Air 2024 року також з’явиться Wi-Fi 6E.

13-дюймовий M3 MacBook Air коштує від 1099 доларів, а 15-дюймова модель — від 1 299 доларів. Apple також перестає продавати модель M1 MacBook Air, тоді як 13-дюймова модель на M2 залишаться за ціною $999. Початок продажів — 8 березня.

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