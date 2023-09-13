Новини Софт 13.09.2023 о 15:15

Apple додає два нові рівні зберігання на iCloud – на 6 та 12 ТБ

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Apple додає два нові рівні зберігання на iCloud – на 6 та 12 ТБ

Хоча для потреб звичайного споживача навряд знадобиться так багато місця – ці плани будуть корисними для фото- та відеографів, які отримають значні оновлення камер на новому iPhone 15.

Раніше максимальний обсяг пам’яті для індивідуального облікового запису iCloud становив 2 ТБ за $9,99 на місяць, однак з 18 вересня Apple запропонує тарифні плани на 6 і 12 ТБ (за ціною $29,99 та $59,99 на місяць відповідно для США).

Як і в інших тарифних планах iCloud+, сховищем можна користуватися спільно з іншими людьми – нині до 6 осіб через Family Sharing.

Нові преміальні рівні зберігання також отримають інші функції iCloud+, такі як HomeKit Secure Video, наявні функції конфіденційності Hide My Email і Private Relay тощо.

Незрозуміло, чи можна поєднати ці плани з передплатою Apple One Premier, щоб додати ще 2 ТБ пам’яті, довівши загальний обсяг до 14 ТБ.

Джерело: 9to5mac, techcrunch

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

kirill

автор

Дописи
Топовий Dell Precision 5560 за $6к в реальній роботі (Macbook на Windows чи ні?)
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

автор

Дописи
Ігровий ноутбук – пристрій якого ніколи не існувало
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати