Apple додає два нові рівні зберігання на iCloud – на 6 та 12 ТБ

Хоча для потреб звичайного споживача навряд знадобиться так багато місця – ці плани будуть корисними для фото- та відеографів, які отримають значні оновлення камер на новому iPhone 15.

Раніше максимальний обсяг пам’яті для індивідуального облікового запису iCloud становив 2 ТБ за $9,99 на місяць, однак з 18 вересня Apple запропонує тарифні плани на 6 і 12 ТБ (за ціною $29,99 та $59,99 на місяць відповідно для США).

Як і в інших тарифних планах iCloud+, сховищем можна користуватися спільно з іншими людьми – нині до 6 осіб через Family Sharing.

Нові преміальні рівні зберігання також отримають інші функції iCloud+, такі як HomeKit Secure Video, наявні функції конфіденційності Hide My Email і Private Relay тощо.

Незрозуміло, чи можна поєднати ці плани з передплатою Apple One Premier, щоб додати ще 2 ТБ пам’яті, довівши загальний обсяг до 14 ТБ.

Джерело: 9to5mac, techcrunch