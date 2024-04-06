Apple дозволила емулятори ігор в App Store та зробила інші зміни для застосунків

Apple послаблює обмеження App Store та відкриває ринок для емуляторів ретро-ігор. Компанія офіційно оголосила, що емулятори ігор зможуть з’явитися в App Store у всьому світі та пропонувати ігри для завантаження. Ігри мають бути законними, піратський контент не дозволений.

Цей крок дозволить емуляторам ретро-консолей, які вже є на Android, перенести свої програми на iPhone. Ігрові емулятори здавна були заборонені в iOS, що змушує власників iPhone шукати обхідні шляхи, у тому числі робити джейлбрейк. Також дозвіл зменшить вплив дозволених у ЄС сторонніх магазинів програм, які також можуть пропонувати емулятори.

Також Apple оновила правила щодо «суперзастосунків». Тепер у них сказано, що мініігри та мініпрограми в цих програмах повинні використовувати HTML5, тобто не бути звичайними програмами iOS. Ймовірно, ця зміна стала відповіддю на антимонопольний позов у США, який звинувачує компанію у спробі викорінити хмарні застосунки та суперзастосунки. Раніше Apple дозволила в App Store потокові сервіси, такі як Xbox Cloud Gaming та GeForce Now.

Apple реагує й на тиск Європейської комісії. В іншому оновленні правил компанія заявила, що тепер дозволить програмам для потокової передачі музики в Європейському Союзі містити посилання, які спрямовують користувачів на сторонні покупки та згадують інформацію про ціни. Розробникам також дозволили запитувати в користувачів e-mail, щоб пропонувати послуги та їхню оплату.

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Джерело: The Verge