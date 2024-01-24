Apple дозволить завантаження в обхід App Store у ЄС — але з новими комісіями та обмеженнями

Новий європейський Закон про цифрові ринки набуде чинності вже на початку березня, тож Apple, схоже, таки дозволить сайдлодинг на iOS (завантаження зі сторонніх ресурсів). Щоправда, як повідомляє The Wasington Post, з певними обмеженнями та комісіями.

Наприклад, у відповідь на судове рішення США у давній антимонопольній суперечці з Epic, компанія дозволила розробникам публікацію посилань на сторонні платіжні системи, утім все одно стягуватиме 27% комісію. Потенційні рішення для ЄС, ймовірно, включатимуть подібні умови — про розміри комісії, чи інші додаткові обмеження детальної інформації поки не розкривають.

Тим часом інші компанії активно готують нові варіанти завантаження для клієнтів: Meta, наприклад, розглядає систему, яка дозволить завантажувати програми безпосередньо з рекламних посилань прямо у Facebook, а от Spotify, яка давно критикує 30% комісію з платежів для Apple, запустить власну платіжну систему.

Microsoft у минулому обговорювала запуск власного стороннього магазину програм для ігор.

Таким чином відповідь Apple на нові правила ЄС знаменує собою ще одне потенційне поле битви в міжконтинентальній війні компанії за збереження контролю над програмним забезпеченням третіх сторін і величезними прибутками. Операційна маржа Apple в App Store становить від 70% до 80%, згідно з оцінками Мартіна Янга, аналітика інвестиційної компанії Oppenheimer.

Закон про цифрові ринки також поширюється на Google. Проте, на відміну від пристроїв iOS, телефони Android дозволяють користувачам встановлювати програми за межами Google Play.