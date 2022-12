Apple дозволила співробітникам розповідати про дискримінацію і домагання на роботі — компанія переглянула умови NDA

Apple більше не заборонятиме своїм співробітникам говорити про проблеми домагань і дискримінації на робочому місці, переглянувши свої угоди про нерозголошення (NDA).

Минулого року компанія не змогла внести запропоновані зміни, а у березні 2022-го акціонери Apple все-таки проголосували за схвалення незалежної перевірки.

У записці техногіганта зазначено, що “працівники мають право вільно говорити про умови на своєму робочому місці, включаючи домагання та дискримінацію”. Також компанія наголошує, що незалежний рецензент виявив в NDA лише положення, які можна “витлумачити як обмеження можливості людини говорити про таку поведінку в деяких випадках”, і що Apple “зобов’язалася не застосовувати ці обмеження в майбутньому”. Компанія вже включає формулювання Каліфорнійського закону “Silenced No More Act” в угоди про звільнення для працівників у США.

Постанова “Silenced No More Act” діє з 2022 року у Каліфорнії й Вашингтоні та надає право співробітникам вільно розголошувати будь-які факти дискримінації та порушення прав. Зокрема, щодо незаконної практики найму, порушення умов оплати, режиму роботи. Усі угоди про нерозголошення, що включають заборонені положення, мають бути переглянуті. У протилежному випадку компанія може отримати штраф у 10 000 $ США.

Використання Apple положень NDA для заборони говорити про дискримінацію та домагання викликало пильну увагу під час звільнення Шер Скарлетт — організаторки #AppleToo і колишньої інженерки Apple.

Деякі колишні та нинішні співробітники компанії об’єдналася в групу і закликали колег поділитися своїми історіями про дискримінацію, домагання та переслідування, з якими вони зіткнулися в компанії. Минулого року команда під назвою #AppleToo заявила, що зібрала 500 таких історій. Історії пов’язані із сексуальними домаганнями, як з боку керівництва, так і клієнтів, а також расовою дискримінацією та ейблізмом Ейблізм — це системна дискримінація людей з хронічними захворюваннями та інвалідністю..

Як зазначається у звіті Insider, Скарлетт стверджувала, що Apple перешкоджала їй детально розповідати про своє звільнення в рамках угоди про нерозголошення. Згодом жінка сказала, що йде з компанії добровільно, на відміну від інших організаторів, яких звільнили з Apple після того, як вони висловилися.

Кілька місяців потому група чиновників закликала Комісію з цінних паперів і бірж розслідувати, чи використовує Apple свої NDA, щоб змусити працівників мовчати.

We are thrilled to share that @Apple has released their report & is ending use of concealment clauses in employee contracts, both domestically & for international workers. Contract employees too! This is ground breaking shift for the tech industry.

— Nia Impact Capital (@NiaInvest) December 9, 2022