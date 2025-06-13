Найбільший живий організм на Землі повільно з’їдають

Lance Oditt/Friends of Pando

На гірських схилах Уосатч на Заході США, біля озера з джерельною водою, протягом багатьох тисячоліть зростає найбільший єдиний організм на Землі — ліс із тремтячих осик на території штату Юта.

Цей ліс, що має назву Пандо, утворив та забезпечує цілу екосистему на площі у 106 акрів. Хоча Пандо і виглядає як ліс з окремих дерев, насправді він представляє 47 тис. ідентичних один одному стебел, що виростають із взаємопов’язаної між собою кореневої системи.

Цей унікальний організм важить близько 6 тис. тонн. За масою це найбільший окремий організм на Землі. Осики зазвичай утворюють клонові насадження в інших місцях, однак Пандо роблять унікальним його розміри. Більшість клонових насаджень осики в Північній Америці набагато менше, а ті, що на заході США, в середньому становлять лише 3 акри.

Потенційно вік Пандо складає до 14 тис. років. При цьому окремі стебла осик існують до 130 років. Цей ліс об’єднує у собі екосистему з 68 видів рослин і тварин. Ця екосистема залежить від того, щоб осики були здоровими і залишались вертикальними. Не дивлячись на те, що ліс перебуває під охороною лісової служби США і йому не загрожує вирубування, інші фактори загрожують його подальшому існуванню.

Що загрожує найбільшому організму на Землі

Оскільки на території Пандо та навколо більше не мешкають такі хижаки як вовки та пуми, олені та лосі безперешкодно розмножуються під захистом заповідного лісу, з’їдаючи верхівки молодих стебел осик і фактично знищуючи молоду лісову поросль Пандо. Окрім цього стебла старих осик вражають сажистий рак кори, плямистість листя та грибкові захворювання.

В умовах коли зростання молодих дерев ускладнене, хвороби можуть погіршувати процес деградації тисячолітнього лісу. Однак найбільшою загрозою залишається зміна клімату.

Пандо утворився після завершення останього льодовикового періоду і досі мешкав у відносно стабільних кліматичних умовах. Зокрема, підвищення температури скорочує кількість нових дерев і тривалість їхнього життя. Під загрозою також перебувають усі інші мешканці унікальної екосистеми.

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Дерева починають відчувати труднощі із доступом до води. Більш тепла погода на початку року призводить до того, що осикам стає трудніше формувати нове листя. Між тим є надія, що цей унікальний ліс, який вже переживав і навалу європейських колонізаторів і масштабне розширення сільськогосподарських територій, масштабні пожежі, хвороби, збільшення поголів’я великої рогатої домашньої худоби, зможе адаптуватись до нових кліматичних умов.

Джерело: The Conversation; Science Alert