Apple ID перейменовують на Apple Account

Apple змінює назву облікових записів Apple з Apple ID на (можливо, більш простий варіант) Apple Account. Ці зміни відбуваються з виходом нових версій операційних систем компанії.

«З випусками iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia та watchOS 11 Apple ID перейменовано на Apple Account для узгодженого входу в сервіси та пристрої Apple, що покладається на наявні облікові дані користувача», — заявила Apple.

Ця зміна не є абсолютною несподіванкою, оскільки відповідні чутки ходили ще на початку цього року. І незважаючи на те, що Apple ID існують вже дуже давно, назва Apple Account виглядає набагато зрозумілішою, ніж Apple ID.

У своїй публікації Apple також детально описала кілька змін, які відбудуться в інших сервісах компанії цієї осені. Користувачі Apple Maps зможуть переглядати походи в національних парках США. Користувачі зможуть надсилати й отримувати гроші через Apple Cash, просто розмістивши два iPhone поруч один з одним. Отже, з’явиться можливість ділитися грошима без обміну особистою інформацією, наприклад номером телефону. Водночас Fitness Plus отримує оновлений дизайн, включаючи рекомендації «Для вас».

Джерело: The Verge