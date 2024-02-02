Під час квартального дзвінка Apple з інвесторами, генеральний директор Тім Кук повідомив, що компанія працює над генеративними функціями програмного забезпечення зі штучним інтелектом, які стануть доступними для клієнтів «пізніше цього року». Це збігається з інформацією про те, що iOS 18 може стати «найбільшим» оновленням в історії операційної системи, в тому числі завдяки ШІ. Кук кілька разів згадував генеративний ШІ, але конкретно не уточнював.

Дивлячись у майбутнє, ми продовжуватимемо інвестувати в ці та інші технології, які визначатимуть майбутнє. Це містить штучний інтелект, на який ми продовжуємо витрачати величезну кількість часу і зусиль, і ми раді поділитися деталями нашої поточної роботи в цій галузі пізніше в цьому році. — Тім Кук.

Програмні функції штучного інтелекту — від розширеної обробки фотографій до вдосконалення текстового редактора — були основною маркетингової стратегії для смартфонів від Google і Samsung в останні місяці, передає The Verge. Apple рідко заявляє про свої майбутні кроки, тож можна вважати це ознакою того, що компанія має амбітні плани інтегрувати ШІ в свої програмні платформи — iOS, iPadOS і macOS.

Дозвольте мені лише сказати, що я вважаю, що перед Apple відкриваються величезні можливості з генеративним штучним інтелектом, не вдаючись у подробиці і не забігаючи наперед. — сказав Кук на завершення дзвінка.

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