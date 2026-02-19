iPhone 17 Pro Max став смартфоном, який найчастіше "здавали" в trade-in: всього за кілька місяців після запуску

iPhone 17 Pro

Новий флагманський смартфон Apple лише нещодавно вийшов на ринок, а вже очолив рейтинги обміну. За даними платформи SellCell, iPhone 17 Pro Max став найпопулярнішим смартфоном на вторинному ринку серед топ-20 моделей — його частка сягає 11,5% лише за кілька місяців після релізу.





SellCell проаналізувала дані 40 незалежних покупців iPhone і тенденції вторинного ринку. Зазвичай у таких списках домінують пристрої, якими користувалися роками. Тож стрімкий ривок новинки виглядає нетипово. Серед 20 найпопулярніших моделей лише один Android-смартфон — Samsung Galaxy S25 Ultra із часткою 3,2% та 17-м місцем. Решта — iPhone різних поколінь.

Попри короткий життєвий цикл, iPhone 17 Pro Max демонструє повільнішу амортизацію. За 145 днів із моменту запуску версії у стані “як новий” втратили близько 25,4% вартості. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max за аналогічний період подешевшав приблизно на 32,5%. Різниця — понад 7% або до $95 додатково збереженої вартості на одному пристрої. Саме це, ймовірно, стимулює ранній перепродаж.





Середня ціна перепродажу iPhone 17 Pro Max зараз становить близько $967,50 за стартової вартості понад $1200. Тобто власник може повернути значну частину витрат. При цьому 76,5% зданих у трейд-ін пристроїв — розблоковані, а 23,5% — прив’язані до оператора. Це свідчить, що продавці свідомо обирають момент для перепродажу, а не покладаються лише на програми апгрейду від операторів.

Частка моделі зросла з 5,1% наприкінці листопада до 11,5% на початку лютого — більш ніж удвічі за 12 тижнів. Смартфон піднявся з восьмого місця на перше, причому зростання відбувалося поступово, без разового стрибка. Загалом топ-20 моделей формують близько 47% усіх операцій трейд-іну.

Нижче у списку розташувалися iPhone 15 Pro Max та iPhone 14 Pro Max — по 7,3% кожен. Четверту позицію посідає iPhone 16 Pro Max з 7,2%. Наявність кількох поколінь у рейтингу вказує на стабільний попит на вторинному ринку.

Дослідження також зазначає, що 86% iPhone 17 Pro Max у трейд-іні перебувають у стані “як новий” або “хороший” — тобто багато власників продають пристрій незабаром після покупки. Причини різні: бажання протестувати новинку без довгострокових зобов’язань, оцінити зміни в дизайні та функціях iOS або вивільнити кошти. В умовах, коли флагмани коштують понад $1000, смартфон дедалі частіше сприймають як короткостроковий актив.

Галузеві дослідження підтверджують, що iPhone зазвичай зберігають 60-70% вартості за рік, тоді як моделі Samsung — 50-60%. Саме різниця в темпах знецінення пояснює домінування Apple у рейтингах обміну.

