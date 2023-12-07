Новини Пристрої 07.12.2023 о 17:46 comment views icon

Apple iPhone SE 4 отримає батарею від iPhone 14 – на 1261 мАг більше, ніж у попередника

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

За чутками, у 2024 році Apple випустить нову версію доступного смартфона iPhone SE 4. Як очікується, цей пристрій отримає дизайн, що нагадує зовнішній вигляд iPhone 14. Нові чутки стверджують, що iPhone SE 4 запозичить у iPhone 14 ще батарею.

Віддамо футболку Збірної України з футболу з підписами гравців за донат від 200 грн на ЗСУ. У описі до донату обов'язково вказуй номер мобільного, щоб ми вручили приз! Кожні додаткові 200 грн у донаті +1 шанс на виграш!
Взяти участь

Наголошується, що прототипи iPhone SE 4 з ідентифікатором пристрою D59 були оснащені літій-іонними батареями з кодом моделі A2863. Це той же акумулятор, який використовується в iPhone 14, він має місткість 3279 мАг.

Джерело стверджує, що це підтверджує і внутрішня конструкторська документація iPhone SE 4. Якщо Apple використовуватиме батарею A2863 для iPhone SE 4, місткість акумулятора в новій моделі зросте на 1261 мАг порівняно з iPhone SE 3.

Однак варто зазначити, що ця інформація відноситься до передсерійних екземплярів. До випуску кінцевої споживчої версії у конструкцію смартфона можуть внести зміни.

Попередні чутки також стверджували, що iPhone SE 4 буде обладнано OLED-дисплеєм від BOE. Це зробить його першою моделлю SE, яка відмовиться від РК-екрана. Також повідомляється, що смартфон оснащений кнопкою Action Button та портом USB-C.

Джерело: gsmarena

Новини партнерів

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Казино і закон в США: де можна і не можна грати та до чого тут індіанці
Лас-Вегас: дивовижна історія міста азарту, мафії та головного болю для архітектора
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати