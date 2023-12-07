Apple iPhone SE 4 отримає батарею від iPhone 14 – на 1261 мАг більше, ніж у попередника

За чутками, у 2024 році Apple випустить нову версію доступного смартфона iPhone SE 4. Як очікується, цей пристрій отримає дизайн, що нагадує зовнішній вигляд iPhone 14. Нові чутки стверджують, що iPhone SE 4 запозичить у iPhone 14 ще батарею.

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Наголошується, що прототипи iPhone SE 4 з ідентифікатором пристрою D59 були оснащені літій-іонними батареями з кодом моделі A2863. Це той же акумулятор, який використовується в iPhone 14, він має місткість 3279 мАг.

Джерело стверджує, що це підтверджує і внутрішня конструкторська документація iPhone SE 4. Якщо Apple використовуватиме батарею A2863 для iPhone SE 4, місткість акумулятора в новій моделі зросте на 1261 мАг порівняно з iPhone SE 3.

Однак варто зазначити, що ця інформація відноситься до передсерійних екземплярів. До випуску кінцевої споживчої версії у конструкцію смартфона можуть внести зміни.

Попередні чутки також стверджували, що iPhone SE 4 буде обладнано OLED-дисплеєм від BOE. Це зробить його першою моделлю SE, яка відмовиться від РК-екрана. Також повідомляється, що смартфон оснащений кнопкою Action Button та портом USB-C.

Джерело: gsmarena