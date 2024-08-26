Apple оголосила дату презентації iPhone 16

Попередні чутки помилялися на один день — Apple iPhone 16 представлять 9 вересня. Раніше багато джерел зазначали, що це може статися 10 вересня.

Apple офіційно запросила на подію представників ЗМІ. Презентація «Настав час світла» (It’s Glowtime) відбудеться в театрі Стіва Джобса в Apple Park о 20:00 за київським часом. Презентацію транслюватимуть онлайн.

Очікується, що на заході Apple представить не тільки iPhone 16, але й нові Apple Watch Series 10 (або ж Apple Watch X) та нові навушники AirPods.

За традицією Apple, попереднє замовлення на всі представлені пристрої має розпочатися одразу після закінчення заходу — за годину або дві. Згідно з останніми чутками, низка країн побачить нові пристрої вже 20 вересня.

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Джерело: GSMArena

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