Нові iPhone 16: витік розкриває характеристики камер майбутніх смартфонів

Наступного місяця очікується презентація нових смартфонів серії iPhone 16. Завдяки новому витоку ми можемо достроково ознайомитися з характеристиками камер всіх чотирьох майбутніх моделей.

iPhone 16 і iPhone 16 Plus матимуть по два модулі камер, як і їхні попередники. Однак цього разу вони будуть вертикально вирівняні на задній панелі. Основна камера буде такою ж 48-мегапіксельною, що і в iPhone 15 та 15 Plus.

Надширококутний модуль отримає ширшу діафрагму f/2.2 (порівняно з f/2.4 у моделях минулого року), що має покращити знімки в умовах слабкого освітлення. Смартфони без приставки Pro вперше підтримуватимуть макрозйомку.

Моделі iPhone 16 Pro та Pro Max матимуть телефото модуль з 5-кратним оптичним збільшенням. Він перестане бути ексклюзивом для більшої моделі, як минулого року. Це буде той самий 12-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/2.8.

Основна камера на пристроях Pro також не змінилася в порівнянні з минулим роком, але будуть значні зміни в надширококутному модулі. Це буде 48-мегапіксельний сенсор з технологією поєднання пікселів — з пікселями розміром 0,7 мікрометра, які при об’єднанні забезпечать ефективний розмір 1,4 мікрометра. Смартфони забезпечать можливість знімати фотографії ProRaw на 48 Мп.

Подейкують, що цього року Apple додасть підтримку нового формату фотографій JPEG-XL. Обидва смартфони лінійки Pro також підтримуватимуть відео 3K частотою 120 кадрів в секунду з Dolby Vision.

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Нарешті, кнопка Capture Button буде встановлена ​​на всіх чотирьох моделях iPhone 16. Це буде ємнісна кнопка, доступна лише для використання застосунками для камери, в тому числі для сторонніх застосунків. Кнопка буде чутливою до сили натискання, що дозволить блокувати експозицію та фокусування, а сам процес знімання активується при повному натисканні. Оскільки кнопка сенсорна, вона зможе підтримувати жести, наприклад, для масштабування зображення. Розробники матимуть доступ до можливостей кнопки через API.

Джерело: gsmarena

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