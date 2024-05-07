Apple Pencil Pro – на японському сайті Apple знайшли згадку нового стилуса. Анонс очікується вже сьогодні

У коді на сайті Apple в Японії знайшли згадку про Apple Pencil Pro. Це потенційний натяк на ще одну новинку, яка може бути анонсована на заході, який розпочнеться вже сьогодні та буде присвячений планшетам iPad.

Код було виявлено в альтернативному тексті, який описує GIF-анімацію для події Apple. Він кілька разів згадує Pencil Pro. Альтернативний текст описує зображення наступним чином:

«Зелений, жовтий, помаранчевий і синій папір складено, щоб утворити логотип Apple. Усередині логотипу видно руку творця, яка тримає Apple Pencil Pro і готується малювати. Помаранчеві та рожеві бризки вириваються з кінчика Apple Pencil Pro, який притиснутий до нижньої частини логотипу, створюючи яскравий візерунок хвилі вгору. Коли творець обертає Apple Pencil Pro між великим і вказівним пальцями, рожеві, помаранчеві та білі краплі кружляють за ним, а папір м’яко тріпоче під час руху».

Водночас альтернативний текст на сайту Apple у США (та в інших регіонах) має опис зображення зі згадкою Apple Pencil, а не Apple Pencil Pro. Можливо, це була просто помилка, і людина, яка ввела альтернативний текст, мала на увазі саме Apple Pencil.

Очікується, що Apple покаже нові моделі iPad під час заходу Let Loose, який відбудеться 7 травня і розпочнеться о 17 годині за Київським часом. Чутки припускають, що Apple може представити оновлений Apple Pencil зі змінними магнітними наконечниками та підтримкою жесту стискання.

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Джерело: The Verge

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