Новини

Apple підвищила ціну iPhone 14 на всіх ключових ринках, окрім США та Китаю

Apple підвищила ціну iPhone 14 на всіх ключових ринках, окрім США та Китаю

Компанія Apple підвищила ціну на серію iPhone 14 у порівнянні з iPhone 13 на ключових ринках. Однак у США та Китаї ціна на смартфон залишилася незмінною. Наразі виставлені такі ціни:

Допомагаємо

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Велика Британія

  • iPhone 13: 779 фунтів стерлінгів
  • iPhone 14: 849 фунтів стерлінгів

Підвищення ціни на 70 фунтів стерлінгів ($80)

Австралія

Курс
Python
Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Python
  • iPhone 13: 1349 австралійських доларів
  • iPhone 14: 1399 австралійських доларів

Підвищення ціни на 50 австралійських доларів ($33)

Японія

  • iPhone 13: 98 800 японських ієн
  • iPhone 14: 119 800 японських ієн

Підвищення ціни на 21 000 японських ієн ($146)

Німеччина

  • iPhone 13: 899 євро
  • iPhone 14: 999 євро

Підвищення ціни на 100 євро ($100)

Apple iPhone 14 Pro

Дорожчі моделі зазнали більш стрімкого зростання цін. Наприклад, iPhone 14 Pro Max у Великобританії став на 150 фунтів дорожчим. Аналітики вважають, що однією з причин зростання може бути збільшення вартості компонентів та підвищення курсу долара США у зазначених країнах. У середу британський фунт упав до найнижчого рівня по відношенню до долара з 1985 року. Також долар США продовжує зміцнюватися до японської єни.

«Ключовим висновком є те, що євро та ієна трохи знецінилися, що призвело до дещо вищих цін», – повідомив CNBC Ніл Шах, партнер Counterpoint Research.

Збереження цін на двох найбільших ринках пов’язане зі збереженням лояльності користувачів, зміцненням валюти у США та падінням попиту на смартфони у Китаї. Компанія надто чутлива до змін на цих ринках – відтік користувачів тут може призвести до більш істотного недоотримання прибутку, аніж заморозка ціни на колишньому рівні.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати