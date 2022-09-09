Apple підвищила ціну iPhone 14 на всіх ключових ринках, окрім США та Китаю

Компанія Apple підвищила ціну на серію iPhone 14 у порівнянні з iPhone 13 на ключових ринках. Однак у США та Китаї ціна на смартфон залишилася незмінною. Наразі виставлені такі ціни:

Велика Британія

iPhone 13: 779 фунтів стерлінгів

iPhone 14: 849 фунтів стерлінгів

Підвищення ціни на 70 фунтів стерлінгів ($80)

Австралія

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

iPhone 13: 1349 австралійських доларів

iPhone 14: 1399 австралійських доларів

Підвищення ціни на 50 австралійських доларів ($33)

Японія

iPhone 13: 98 800 японських ієн

iPhone 14: 119 800 японських ієн

Підвищення ціни на 21 000 японських ієн ($146)

Німеччина

iPhone 13: 899 євро

iPhone 14: 999 євро

Підвищення ціни на 100 євро ($100)

Дорожчі моделі зазнали більш стрімкого зростання цін. Наприклад, iPhone 14 Pro Max у Великобританії став на 150 фунтів дорожчим. Аналітики вважають, що однією з причин зростання може бути збільшення вартості компонентів та підвищення курсу долара США у зазначених країнах. У середу британський фунт упав до найнижчого рівня по відношенню до долара з 1985 року. Також долар США продовжує зміцнюватися до японської єни.

«Ключовим висновком є те, що євро та ієна трохи знецінилися, що призвело до дещо вищих цін», – повідомив CNBC Ніл Шах, партнер Counterpoint Research.

Збереження цін на двох найбільших ринках пов’язане зі збереженням лояльності користувачів, зміцненням валюти у США та падінням попиту на смартфони у Китаї. Компанія надто чутлива до змін на цих ринках – відтік користувачів тут може призвести до більш істотного недоотримання прибутку, аніж заморозка ціни на колишньому рівні.