Apple планує об’єднати кнопки гучності та Action Button в iPhone 17 Pro – Інсайдер

Протягом останніх кількох років неодноразово ходили чутки, що Apple планує перейти на твердотільні рішення для своїх кнопок на iPhone. Однак компанія випустила вже два покоління iPhone після появи першої новини з цього приводу. Тепер нова порція інформації свідчить, що Apple відмовиться від кнопки Action Button та об’єднає її з кнопкою регулювання гучності на моделях iPhone 17 Pro.

Що стосується твердотілої кнопки, iPhone мав мати одну, але довгу кнопку гучності, яка не була б механічною за своєю природою. А для тактильного відчуття натискання планувалося використовувати тактильний зворотний зв’язок на базі Taptic Engine, подібно до того, як компанія реалізувала кнопку керування камерою.

Інсайдер Маджін Бу розповідає про зміни, які відбудуться в моделі iPhone 17 Pro. Наступного року Apple планує об’єднати кнопки гучності та Action Button, щоб мінімізувати відволікання. Виходячи з останніх тенденцій, можна очікувати, що компанія може використовувати ємнісну сенсорну технологію, подібну до кнопки Camera Control Button. Вона діє як стандартна кнопка, але вона також має вбудовані ємнісні елементи керування, що означає, що ви можете гортати вгору та вниз для різних завдань.

Для об’єднання кнопки гучності та Action Button було б логічно використати ту саму технологію. Наприклад, стандартне натискання ініціює керування Action Button, тоді як базовий дотик та жест проведення регулюють гучність пристрою. Це лише припущення, і остаточна реалізація для моделей iPhone 17 Pro може бути зовсім іншою.

Джерело: wccftech

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