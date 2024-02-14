Apple подовжила Sci-Fi драму «Вторгнення» на 3-й сезон

Виробництво розпочнеться вже у лютому, однак дату виходу поки не розголошують.

Науково-фантастичний серіал Apple TV+ «Вторгнення» / Invasion отримає 3-й сезон — попередній вийшов торік у жовтні. Подробиць щодо виходу продовження ще немає, однак відомо, що виробництво розпочнуть пізніше цього місяця.

«Новий сезон продовжуватиме розвивати масштаби, ставки та рушійну силу Вторгнення, зберігаючи при цьому наших персонажів у центрі уваги, об’єднуючи їх таким чином, який, сподіваюся, здивує та, що найголовніше, зворушить», — сказав творець серіалу Саймон Кінберґ.

Серіал «Вторгнення» дебютував у 2021 році й розказав історію того, як людство протистоїть насильницькому вторгненню іншопланетян. Серед акторського складу відзначились Гольшіфте Фарахані, Шіолі Куцуна, Шамієр Андерсон, Індія Браун, Біллі Барратт, Ажі Робертсон, Педді Голланд і Тара Моаеді, а з другого сезону — Енвер Джокай, Недра Марі Тейлор і Наян Гонсалес Норвінд.