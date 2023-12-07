Новини Кіно 07.12.2023 о 17:43 comment views icon

Науково-фантастичний трилер Constellation / «‎Сузір’я» з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом дебютує на Apple TV+ 21 лютого

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Науково-фантастичний трилер Constellation / «‎Сузір’я» з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом дебютує на Apple TV+ 21 лютого

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Рапас («Шерлок Холмс: Гра тіней», «Прометей») зіграє астронавтку, яка повертається на Землю після катастрофи в космосі — лише для того, щоб виявити, що ключові частини її життя, здається, відсутні.

Apple оприлюднила перші зображення та дату прем’єри свого нового психологічного трилеру Constellation / «‎Сузір’я». Серіал створений Пітером Гарнесом («Доктор Хто»), а режисером виступила Мішель Макларен («Гра престолів», «Пуститися берега»).

Окрім Нумі Рапас і Джонатана Бенкса («Пуститися берега»), у «Сузір’ї» також знімаються, Джеймс Д’Арсі, Джуліан Луман, Вільям Кетлетт і Барбара Сукова.

«‎Наповнена діями космічна пригода — це дослідження темних країв людської психології та відчайдушне прагнення однієї жінки розкрити правду про приховану історію космічних подорожей і повернути все, що вона втратила», — йдеться у синопсисі.

Останнім часом Apple TV+ пропонував гідну наукову фантастику для глядача — згадайте «Вторгнення‎» та «Таємницю бункера» — і, схоже, продовжує свою стратегію. Раніше сервіс також подовжив свою поточну епопею «Фундацію‎» на третій сезон.

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