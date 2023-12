Науково-фантастичний трилер Constellation / «‎Сузір’я» з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом дебютує на Apple TV+ 21 лютого

Рапас («Шерлок Холмс: Гра тіней», «Прометей») зіграє астронавтку, яка повертається на Землю після катастрофи в космосі — лише для того, щоб виявити, що ключові частини її життя, здається, відсутні.

Apple оприлюднила перші зображення та дату прем’єри свого нового психологічного трилеру Constellation / «‎Сузір’я». Серіал створений Пітером Гарнесом («Доктор Хто»), а режисером виступила Мішель Макларен («Гра престолів», «Пуститися берега»).

After a mysterious explosion on the International Space Station, Astronaut Jo Ericsson has only nineteen hours and limited supplies to make it back to safety on Earth.

And that is only the beginning of her nightmare.

