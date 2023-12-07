Науково-фантастичний трилер Constellation / «‎Сузір’я» з Нумі Рапас і Джонатаном Бенксом дебютує на Apple TV+ 21 лютого

Рапас («Шерлок Холмс: Гра тіней», «Прометей») зіграє астронавтку, яка повертається на Землю після катастрофи в космосі — лише для того, щоб виявити, що ключові частини її життя, здається, відсутні.

Apple оприлюднила перші зображення та дату прем’єри свого нового психологічного трилеру Constellation / «‎Сузір’я». Серіал створений Пітером Гарнесом («Доктор Хто»), а режисером виступила Мішель Макларен («Гра престолів», «Пуститися берега»).

After a mysterious explosion on the International Space Station, Astronaut Jo Ericsson has only nineteen hours and limited supplies to make it back to safety on Earth. And that is only the beginning of her nightmare. Constellation, a new original series starring Noomi Rapace… pic.twitter.com/gmSTiig7Pc — Apple TV (@AppleTV) December 7, 2023

Окрім Нумі Рапас і Джонатана Бенкса («Пуститися берега»), у «Сузір’ї» також знімаються, Джеймс Д’Арсі, Джуліан Луман, Вільям Кетлетт і Барбара Сукова.

«‎Наповнена діями космічна пригода — це дослідження темних країв людської психології та відчайдушне прагнення однієї жінки розкрити правду про приховану історію космічних подорожей і повернути все, що вона втратила», — йдеться у синопсисі.

Останнім часом Apple TV+ пропонував гідну наукову фантастику для глядача — згадайте «Вторгнення‎» та «Таємницю бункера» — і, схоже, продовжує свою стратегію. Раніше сервіс також подовжив свою поточну епопею «Фундацію‎» на третій сезон.