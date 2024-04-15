Apple поступилась лідерством Samsung на ринку смартфонів — поставки iPhone впали на 10% у першому кварталі 2024 року

За даними дослідницької компанії IDC, глобальні поставки смартфонів зросли на 7,8% протягом січня-березня — до 289,4 млн одиниць, а Samsung посіла перше місце серед виробників із часткою ринку у 20,8%, перевершивши Apple.

Поставки iPhone у першому кварталі впали на 10% через загострення конкуренції з боку виробників смартфонів, що працюють на базі Android — наразі в Apple 17,3% частки ринку. Третє місце у Xiaomi — один з провідних китайських виробників смартфонів отримав частку в розмірі 14,1% протягом першого кварталу.

Samsung, яка на початку року випустила свою флагманську лінійку смартфонів (серію Galaxy S24), за цей період відвантажила понад 60 мільйонів телефонів. Глобальні продажі смартфонів Galaxy S24 зросли на 8% — порівняно з торішньою серією Galaxy S23 протягом перших трьох тижнів їх доступності, повідомляли раніше в Counterpoint.

Щодо Apple, то компанія відвантажила 50,1 мільйона iPhone — торік в аналогічний період це число сягало 55,4 мільйона одиниць. Поставки iPhone у Китаї в останньому кварталі 2023 року скоротилися на 2,1% порівняно з роком раніше. Раніше країна заборонила використання смартфонів Apple працівникам держустанов.

Відповідно до звіту IDC, як Apple, так і Samsung спостерігали падіння поставок у річному обчисленні, тоді як китайські виробники Xiaomi та Transsion зросли майже на 34% та 85% порівняно з першим кварталом минулого року.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.