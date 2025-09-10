Apple представляє Final Cut Camera 2.0 з новими функціями фото iPhone 17

Apple

Одразу після презентації “Awe Dropping”, 9 вересня, Apple представила оновлений застосунок Final Cut Camera 2.0 з підтримкою усіх функцій камери у новому поколінні iPhone.

У рамках “Awe Dropping” компанія презентувала підтримку формату ProRes RAW, який використовується професійними відеооператорами для якісної постобробки. iPhone також отримали підтримку Genlock, що дозволяє, серед іншого, використовувати такі прийоми, як склейка за часом.

У оновленому застосунку Final Cut Camera 2.0 з’явилась вбудована підтримка усіх цих функцій та також нової камери Center Stage, доступної у всіх версіях нових iPhone. Вона дозволяє користувачам робити знімки в режимі альбомної або портретної орієнтації без необхідності фізично рухати iPhone у той чи інший бік.

Як повідомляють в Apple, користувачі моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, які підтримують ProRes RAW, зможуть робити записи у форматі RAW з неймовірною якістю безпосередньо з матриці камери. Оновлення також представляє функцію запису з відкритим затвором, яка використовує всю матрицю камери для захоплення ширшого поля зору з роздільною здатністю вище DCI 4K.

Монтажери, таким чином, отримують змогу максимально компонувати відзняті кадри, стабілізувати їх та встановлювати кінцеве співвідношення сторін без шкоди для якості або погіршення продуктивності. У майбутніх версіях Final Cut Pro 11.2 та Final Cut Pro для iPad 2.3 редактори отримають точний контроль над відзнятим матеріалом iPhone ProRes RAW, з можливістю безпосереднього налаштування експозиції, колірної температури, відтінку та демозаїки.

Final Cut Camera 2.0 також підтримує функцію genlock, яка дозволяє точно синхронізувати iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max з іншими записуючими пристроями з використанням того ж опорного сигналу, гарантуючи ідеальну синхронізацію кожного кадру. Підтримка API genlock доступна стороннім розробникам і вже використовується з новою док-станцією Blackmagic Design Camera ProDock.

Використовуючи фронтальну камеру Center Stage, Final Cut Camera 2.0 також дозволяє знімати горизонтально або вертикально без необхідності повертати iPhone.

Окрім цього оновлення включає в себе:

Підтримку Apple Log 2, що дозволяє записувати відео в ще більш широкому охопленні кольорів у форматах ProRes або HEVC на iPhone 17 Pro. Користувачі можуть застосовувати таблицю перетворення Log 2 LUT у Final Cut Pro для iPad та Mac, щоб переглядати та редагувати відзнятий матеріал із збереженням яскравості вихідної сцени.

Можливість увімкнення тайм-коду з такими опціями, як час доби, час запису або зовнішній тайм-код для точної ідентифікації знятого матеріалу під час постобробки.

Підтримку відеозйомки за допомогою нової телефотокамери 200 мм у форматі ProRes до 4K 60 кадрів на секунду на iPhone 17 Pro для ще більших можливостей кадрування.

Джерело: 9to5mac