Apple продала на 24% менше iPhone в Китаї через відновлення Huawei (зростання на 64%)

Продажі смартфонів Apple iPhone у Китаї за перші шість тижнів 2024 року різко впали, згідно зі звітом Counterpoint Research. Аналітична компанія повідомила, що продажі iPhone впали на 24% за цей період, оскільки Apple зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку місцевих виробників смартфонів, як-от Huawei, Oppo, Vivo і Xiaomi.

Зокрема, Apple зазнала значного тиску з боку китайського технологічного гіганта Huawei, чий споживчий бізнес переживає відродження в Китаї після запуску смартфона Mate 60.

Кілька конкурентних китайських виробників смартфонів також зафіксували падіння продажів за шість тижнів, але воно було менш вираженим, ніж в Apple. За даними Counterpoint Research, постачання смартфонів Oppo впали на 29%, а Vivo і Xiaomi — на 15% і 7% відповідно.

Найкращими брендами смартфонів за перші шість тижнів були Huawei та її дочірня компанія Honor, яка відокремилася від технологічного гіганта у 2020 році в результаті санкцій США. За перші шість тижнів 2024 року постачання смартфонів Huawei зросли на 64% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Продажі телефонів Honor, тим часом додали 2%.

Apple стикається зі складними умовами на ключовому для себе ринку, Китаї. Кілька помітних тенденцій посилюють тиск, не останньою з яких є інтенсивна конкуренція з боку місцевих китайських виробників смартфонів, в тому числі Huawei, що відроджується.

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