Державний фонд Китаю допомагає підсанкційній Huawei в побудові «самодостатньої інфраструктури з виробництва чипів»

Huawei доволі впевнено повертається на провідні позиції (поки в Китаї) після американських санкцій, створивши дуже популярний Mate 60 з 5G. Проте, згідно з розслідуванням Bloomberg компанія працює над чимось більшим. Разом з інвестиційним фондом уряду міста Шеньчжень будують «самодостатню мережу чипів».

Така мережа надасть технологічному гіганту доступ до підприємств SiCarrier, — які мають стрижневе значення для розробки літографічних верстатів. Зазвичай літографія, особливо висококласна ультрафіолетова, до Китаю імпортується, але наразі вона обмежена санкціями США, Нідерландів та Японії. Huawei, очевидно отримала «близько десятка патентів компанії SiCarrier», а також дозволила елітним інженерам SiCarrier працювати безпосередньо на своїх об’єктах, що свідчить про тісні симбіотичні відносини між цими двома компаніями, передає Engadget.

Джерело стверджує, що Huawei найняла кількох колишніх співробітників голландської компанії ASML, яка спеціалізується на літографії, для роботи над цим «проривним проєктом». Результатом є 7-нм процесор HiSilicon Kirin 9000S, виготовлений на місцевому виробництві SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), який, як кажуть, приблизно на п’ять років відстає від провідних конкурентів (скажімо, 3-нм техпроцесу Apple Silicon) — на противагу восьмирічному розриву, якого очікувала адміністрація Байдена, запроваджуючи заборону на експорт.

Huawei Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ та Mate X5, оснащені цим процесором HiSilicon, а також іншими китайськими компонентами, такими як дисплейні панелі (BOE), модулі камер (OFILM) та акумулятори (Sunwoda). Наявність у Huawei власної мережі місцевих підприємств з часом дасть їй змогу менше покладатися на імпортні компоненти, і потенційно навіть стати драйвером «незалежної» китайської чип-індустрії — особливо в епоху електромобілів і штучного інтелекту, коли чипів потрібно більше, ніж будь-коли. Позаяк, Huawei заперечує, що отримувала державну допомогу для досягнення цієї мети.