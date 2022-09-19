Apple прощається з “чубчиком”: функцію Dynamic Island можуть додати на всі моделі iPhone 15

Вихід iPhone 14 відбувся лише кілька днів тому, а аналітики вже прогнозують, якими будуть смартфони Apple наступного покоління. Зокрема експерти очікують, що Dynamic Island з’явиться на всіх моделях iPhone 15, а не тільки в Pro-версіях.

Dynamic Island – це виріз в екрані у формі капсули, який вміщує датчики Face ID та фронтальну камеру. Він замінив звичний для власників більш ранніх версій “чубчик” на моделях iPhone 14 Pro. Apple вміло впровадила виріз в решту інтерфейсу користувача, використовуючи анімацію, завдяки якій Dynamic Island здається більше, коли користувач взаємодіє з ним.

Функція також показує сповіщення та після подальших оновлень iOS дозволить відстежувати “живі дії” (такі, як результати спортивних турнірів або статус поїздки на таксі) у верхній частині екрана.

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Аналітик Росс Янг припустив, що новий виріз з’явиться у всіх чотирьох моделях iPhone 15, а не лише у Pro-версіях. Якщо це дійсно так, то Dynamic Island стане стандартом для всіх нових iPhone і остаточно посуне “виїмку-чубчик”, який Apple вперше представила на iPhone X у 2017 році (принаймні до того моменту, поки компанія не придумає інший новий дизайн).

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Однак “базові версії”, як стверджує Янг, як і раніше не отримають LTPO-екран із частотою оновлення 120 Гц, який забезпечує постійно увімкнений дисплей iPhone 14 Pro та миттєвий зворотний зв’язок ProMotion. Екран залишиться ексклюзивом для дорожчих версій.

Додавання Dynamic Island до iPhone 15 може зробити перехід на базову модель наступного року більш привабливим, ніж по суті незначний перехід від iPhone 13 до стандартного iPhone 14.

Янгу вже вдавалося точно вгадати, що моделі iPhone 13 Pro, 14-дюймові і 16-дюймові MacBook Pro будуть оснащені ProMotion. Він також спрогнозував, що iPad mini шостого покоління буде оснащений 8,3-дюймовим дисплеєм, а в останнього сьогодні MacBook Air буде трохи більший 13,6-дюймовий екран.

Раніше стало відомо, що Apple впровадить техпроцес TSMC N3E першою на ринку — в iPhone та Mac 2023 року.

Джерело: The Verge, MacRumors