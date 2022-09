Apple прощається з “чубчиком”: функцію Dynamic Island можуть додати на всі моделі iPhone 15

Вихід iPhone 14 відбувся лише кілька днів тому, а аналітики вже прогнозують, якими будуть смартфони Apple наступного покоління. Зокрема експерти очікують, що Dynamic Island з’явиться на всіх моделях iPhone 15, а не тільки в Pro-версіях.

Dynamic Island – це виріз в екрані у формі капсули, який вміщує датчики Face ID та фронтальну камеру. Він замінив звичний для власників більш ранніх версій “чубчик” на моделях iPhone 14 Pro. Apple вміло впровадила виріз в решту інтерфейсу користувача, використовуючи анімацію, завдяки якій Dynamic Island здається більше, коли користувач взаємодіє з ним.

Функція також показує сповіщення та після подальших оновлень iOS дозволить відстежувати “живі дії” (такі, як результати спортивних турнірів або статус поїздки на таксі) у верхній частині екрана.

Аналітик Росс Янг припустив, що новий виріз з’явиться у всіх чотирьох моделях iPhone 15, а не лише у Pro-версіях. Якщо це дійсно так, то Dynamic Island стане стандартом для всіх нових iPhone і остаточно посуне “виїмку-чубчик”, який Apple вперше представила на iPhone X у 2017 році (принаймні до того моменту, поки компанія не придумає інший новий дизайн).

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022