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Apple запускает iOS 16 — какие из новых функций не попали в релиз (их добавят позже)

Apple запускает iOS 16 — какие из новых функций не попали в релиз (их добавят позже)

Часто функций устройств Apple недоступны до первого официального релиза соответствующей операционной системы. Новинки этого года стали исключением – девять возможностей iPhone не войдут в первую релизную версию iOS 16 и станут доступными позже в этом, либо уже в 2023 году. Каждую из перечисленных функций iOS 16 Apple анонсировала еще на WWDC, но их не будет в первом публичном выпуске.

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Живые мероприятия

Возможность следить за событиями, происходящими в режиме реального времени, будь то как спортивные матчи или поездки в транспорте, просто взглянув на экран блокировки. Режим поддерживает реализацию функции сторонними приложениями благодаря Live Activity API.

Game Center SharePlay

Многопользовательские игры, интегрированные с Game Center и SharePlay. Возможность для пользователей играть совместно во время звонка FaceTime.

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Game Center Contacts

Контакты, показывающие профили ваших друзей в Game Center. Из них можно узнать, во что играют абоненты и чего достигают в играх.

Поддержка Matter

Новый стандарт подключения к умному дому, который позволяет совместимым аксессуарам беспрепятственно работать вместе и на разных платформах. Matter расширит количество совместимых аксессуаров для умного дома, для которых доступно управление с помощью приложения Home и Siri на устройствах Apple.

Обновленная архитектура приложения Home

Усовершенствования базовой архитектуры цифрового «Дома» для
более быстрой и надежной работы устройств. Особенное внимание разработчики уделили системам с большим количеством подключенных аксессуаров и контроллеров.

Приложение Freeform

Цифровая доска для создания диаграмм проектов, проведения важных активностей и мозговых штурмов для совместной работы в реальном времени, с богатой мультимедийной поддержкой.

Apple iOS 16

Общая библиотека фотографий iCloud

Новая опция в приложении «Фотографии» , позволяющая создавать общую библиотеку фото и приглашать других владельцев Apple ID к совместному просмотру, редактированию и размещению подписей. Нет никаких ограничений, все участники могут иметь одинаковые разрешения.

Обмен ключами

Возможность безопасно обмениваться ключами в Apple Wallet через мессенджеры и электронную почту.

Простая настройка ярлыков (для старых версий iPhone)

В iPhone 8, ‌iPhone‌ 8 Plus и ‌iPhone‌ X из ранее установленных приложений Siri‌ сможет запускать сторонние ярлыки без какого-либо процесса установки (для доступности на новых устройствах сразу же и без задержки).

Apple iOS 16

Конкретные сроки появления функций на iPhone пока неизвестны. Часть из них Apple обещает реализовать не дожидаясь следующего года.

Финальная версия iOS 16 выйдет на iPhone с 12 сентября, а iPadOS — задерживается

Источник: MacRumors


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