Apple внедрит техпроцесс TSMC N3E первой на рынке – в iPhone и Mac 2023 года

Apple стремится стать первой компанией, которая будет использовать новейшую технологию производства микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Чипы на улучшенном техпроцессе N3E будут внедрены в iPhone и компьютеры Mac в следующем году.

Мобильный процессор A17, находящийся на стадии разработки, будет производиться с использованием технологии N3E от TSMC. Ожидается, что он будет доступен во второй половине следующего года. По словам инсайдеров, A17 используют в премиальной версии iPhone, выпуск которой запланирован на 2023 год и при производстве процессора Apple M3 для Mac.

N3E – модернизированная версия 3 нм технологии производства TSMC, которая заработала в этом году. Нанометровый размер относится к ширине пространства между транзисторами на чипе. Чем меньше значение, тем больше транзисторов можно разместить на схеме – что делает процессоры более мощными, но также более сложными и дорогостоящими. Использование техпроцесса N3E повысит производительность и энергоэффективность чипов. Модернизированная технология производства также более экономична.

Будучи крупнейшим клиентом TSMC и основным двигателем новых полупроводниковых технологий, Apple остается самым верным партнером компании в деле внедрения новых техпроцессов. Тем не менее, Apple, скорее всего, будет использовать разные техпроцессы для большей гибкости и дифференцированности модельного ряда своих устройств.

Источник: Nikkei ASIA