Туше, Apple: Spotify під’єднає користувачам iOS в ЄС оплату в обхід App Store — все завдяки закону DMA

Spotify разом з Google, Apple, Meta та іншими техногігантами готується до внесення суттєвих змін в ключові сервіси, щоб відповідати новим правилам ЄС (йдеться про «Закон про цифрові ринки», або DMA (Digital Market Act), який запрацює з 7 березня. І вагома частина цих змін — запуск найбільшим музичним стримінгом власної платіжної системи всередині застосунку для iOS.

З набуттям чинності нашумілих правил DMA, які, серед іншого, забороняють приховані комісії, Spotify запропонує користувачам ЄС (Україна має хороші шанси стати повноцінним членом Євросоюзу до 2030 року) можливість купівлі преміумпідписку або переходу з індивідуального плану на план Duo чи Family безпосередньо в застосунку — в обхід App Store.

Відносно до Spotify, стримінг не дозволяє користувачам оплачувати підписку через внутрішню платіжну систему Apple з 2016 року і вже давно критикує 30% комісію з платежів, яку виробник iPhone стягує з розробників застосунків. Минулого року Spotify повністю відмовився від використання платіжної системи Apple — раніше компанія дозволяла користувачам iOS, які оформили підписку до 2016 року, продовжувати платити через внутрішню платіжну систему Apple.

У Spotify окремо зазначають, що з впровадженням підтримку внутрішніх платежів користувачі також зможуть купувати аудіокниги з бібліотеки безпосередньо у тому ж застосунку — без необхідності переходу на зовнішні ресурси. Стримінг обіцяє “справедливі ціни на підписки та покупки без доплати додаткової комісії Apple (+30%)”. Також Spotify зможе показувати ціни на підписку, а також інформувати користувачів iOS про пропозиції та акції прямо в застосунку — наразі правилами App Store це заборонено, тож стримінг обмежується приміткою, де можна подивитися ціни, і сповіщає про відсутність можливості оплатити підписку у застосунку.

Наостанок варто згадати крилатий вислів про «безплатний сир». Питання в тому, наскільки меншою виявиться комісія Spotify і чи справді споживачі отримають нижчі ціни. Ці зміни стосуються лише ЄС, тоді як в США та інших країнах законодавство відрізняється — та й Apple активно захищає власну бізнес-модель та свої гроші. Це частина ширшої історії протесту Spotify, Epic та інших проти правил App Store — детальніше про це розповідали тут.

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