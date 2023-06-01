Apple тестує нові високопродуктивні Mac на M2 Max та M2 Ultra (24 ядра CPU, 60 ядер GPU, до 192 ГБ пам’яті)

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, компанія Apple тестує кілька нових високопродуктивних комп’ютерів Mac і супутніх процесорів. Передбачається, що компанія готується до випуску настільних комп’ютерів, орієнтованих на професійних користувачів.

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Усередині компанії ці пристрої фігурують під кодовими назвами Mac 14.13 й Mac 14.14. У них використовуються процесори M2 Max (представлений на початку року) та M2 Ultra (ще не анонсований). M2 Ultra прийде на зміну моделі M1 Ultra, що зараз використовується у складі комп’ютера Mac Studio.

Перший настільний комп’ютер працює під керуванням процесора M2 Max. Чип включає 8 продуктивних ядер, 4 енергоефективних ядра та 30 графічних ядер. Характеристики відповідають MacBook Pro з M2 Max. Ця конкретна система також включає 96 ГБ пам’яті та працює під керуванням macOS 13.4.

Другий комп’ютер оснащений чипом M2 Ultra. Він містить 24 обчислювальні ядра (16 продуктивних та 8 енергоефективних) та 60 графічних ядер. Компанія тестує його у конфігураціях з 64, 128 та 192 ГБ пам’яті. Чип M2 Ultra також отримає більш продуктивну модифікацію з 76 графічними ядрами.

Чип M2 Ultra розроблено для майбутньої версії високопродуктивного настільного комп’ютера Mac Pro, який все ще використовує процесори Intel. Apple не уточнила, коли з’явиться новий Mac Pro. Усередині Apple майбутній Mac Pro із власними чипами отримав позначення Mac 14,8. Це говорить про те, що настільні комп’ютери, що зараз тестуються, — це не новий Mac Pro.

Нові продуктивні комп’ютери є частиною зусиль компанії з оновлення лінійки Mac та залучення споживачів у період застою на ринку ПК. Потужні настільні моделі залишаються ключем до популярності Apple серед професійних користувачів, таких як відеоредактори чи графічні дизайнери. Незабаром відбудеться захід WWDC – щорічна конференція розробників, які також віддають перевагу продуктивним системам для створення програм.

Джерело: Bloomberg