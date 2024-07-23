Apple TV+ за місяць збирає менше переглядів, ніж Netflix за день — але все ще вкладає мільярди в оригінальні шоу

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Попри те, що Apple витрачає мільярди доларів на рік на розробку оригінальних серіалів, згідно з останнім звітом, вони приваблюють всього 0,2% телепереглядів у США.

Найцікавіше у цих цифрах те, що фактично Apple TV+ генерує менше переглядів за один місяць, ніж Netflix за день (згідно з Bloomberg). Сам Netflix, який все ще не може зрівнятися з показниками кабельного телебачення у США, є безперечним лідером серед стримінгів — має 277,7 мільйона передплатників і охоплює понад 600 мільйонів людей по всьому світу (прибуток стримінгу зріс на 44%, якщо порівнювати 2023 та 2019 роки).

Зважаючи на останні цифри, Apple відчайдушно прагне позбавитись від статусу марнотратника, обмеживши бюджети для майбутніх шоу: майбутні сезони Severance та Foundation вже адаптували сценарій для менш дорогих епізодів (тим не менш, лише зірковому акторському складу «Ранкового шоу» заплатять понад 50 млн у четвертому сезоні).

Попри те, що кінотворіння Apple завоювали багато нагород, за останні п’ять років у щотижневому списку Nielsen із 10 найпопулярніших оригінальних серіалів компанії було лише чотири (водночас у 2023 році компанія випустила найпопулярніший стримінговий серіал на той час — «Тед Лассо»).

Слід також зазначити, що торік компанія витратила $500 млн загалом на фільми від режисерів Мартіна Скорсезе, Рідлі Скота та Метью Вона, які мало чим відзначились у прокаті (за винятком «Вбивців квіткової повні», який залетів до рейтингу найпопулярніших стримінгових тайтлів від Nielsen).

Представники Apple відкидають цифри Nielsen, стверджуючи, що вони неточні та неповні, оскільки компанія вимірює перегляд лише в США на певних пристроях, не охоплюючи інші важливі для стримінгів показники.

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